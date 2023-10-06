Yatırım bankası JP Morgan’dan dikkat çeken TL yorumu

Banka, TL’nin temel açıdan çok ucuzladığını ve bundan sonra değer kaybına gerek olmadığını vurguladı.

JP Morgan’ın “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Gelişmekte Olan Piyasalar Yerel Piyasalar Pusulası” başlıklı raporunda Türkiye ile ilgili bölümde, TL’nin yüksek enflasyonun rekabetçiliği azaltmasının artık daha az endişe verici olduğu ifade edildi. Raporda, “Rezerv büyümesinden ödün vermeden TL’yi büyük ölçüde istikrarlı tutabiliyorlar” denildi.

Euro/TL çaprazında istikrar sürüyor

Raporda ayrıca, Euro/TL çaprazındaki istikrarın genel risk iştahını ve TL’nin küresel dolar trendlerini yansıtma isteğine işaret edebileceği belirtildi. Raporda, “Euro/TL yatay kalırken, dolar/TL son dönemde tamamen Euro/dolar çaprazındaki düşüşü yansıttı” denildi.

JP Morgan TL’de ağırlık artırdı

JP Morgan, Eylül ayı başında TL’de ağırlık artır tavsiyesine başlamıştı. Banka, 8 Eylül tarihli müşteri notunda, “Model portföyümüze küçük bir miktar ‘TL ağırlık artır’ pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz” yorumunda bulunmuştu.