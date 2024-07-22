Yatırım için hangi bilezik tercih edilmeli?

Kuyumculuk alanının önde gelen uzmanları, bu yılın en popüler trendi olarak "tül bilezikleri" öne çıkarıyor. Özellikle gelin adayları tarafından rağbet gören tül bilezikler, zarif ve şık görünümleriyle dikkat çekiyor. Bu bilezikler, kolda estetik bir hava yaratırken, fiyatları gram ve ayarına göre değişiklik gösteriyor.

YATIRIMLIK BİLEZİK FİYATLARI

Tül bileziklerin başlangıç fiyatları genellikle 15-20 bin TL arasında değişiyor. Ancak, gramaj ve ayar farkı nedeniyle fiyatlar 100 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Yatırım yapmayı düşünen müşteriler, farklı seçenekler ve fiyat aralıklarıyla ürünleri değerlendiriyor. Özellikle 22 ayar "kibrit çöpü" olarak bilinen bilezikler, yatırım amaçlı tercih ediliyor ve 10, 15, 20 gramlık seçenekleriyle öne çıkıyor.

Yatırım amaçlı altın alımlarında klasik burma, kibrit çöpü ve inci modeli bilezikler öne çıkıyor. Bu tür bilezikler, bozdurulduğunda minimum zarar riski sunarak güvenli bir yatırım alternatifi oluşturuyor. 22 ayar bilezikler de yatırımcılar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Altının her yıl iki katına çıktığını belirten uzmanlar, bu trendin devam edeceğini ifade ediyor.

'ALTIN GÜVENLİ LİMAN'

Kullanım amaçlı olarak, fantezi bilezikler ve tül bilezikler öne çıkıyor. Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilen tül bilezikler, şık ve estetik bir görünüm sunuyor. Klasik bileziklerin yanı sıra, estetik arayışında olanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Kuyumcular, altının güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. Son 20 yılda her yıl değer kazanan altın, yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Boşta parası olan ve güvenli bir yatırım aracı arayanlar için altın, her zaman güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.