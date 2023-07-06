Yatırım kuruluşlarındaki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı

Yatırımcı Tazmin Merkezi, sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesabın zaman aşımına uğradığını bildirdi.

Yatırım kuruluşlarındaki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı

Yatırımcı Tazmin Merkezi açıklamasına göre, sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdinde zaman aşımına uğramış ya da uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden sorgulanması aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Yatırım kuruluşları nezdinde 21 Nisan 2021 tarihinden sonra gerçek kişilere ait zamanaşımına uğramış veya uğrayacak hesaplar e-Devlet üzerinden kendileri veya mirasçıları tarafından sorgulanabilecek durumda olduğu bildirilen açıklamada, haziran ayı sonu itibarıyla sistemde 100 bin 81’i gerçek kişilere ait olmak üzere toplam 104 bin 641 adet hesabın zaman aşımına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Gelecek aşamalarda e-Devlet üzerinden hesabın iadesi başvurusunun alınması ve tüzel kişilerin de zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesaplarını sorgulayabilmelerinin sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. Sorgulama, https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi linkinden yapılabilecektir. Başvuru ve iade şartları, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) resmî internet sitesinde (www.ytm.gov.tr/) yer almaktadır.'' ifadelerine yer verildi.(AA)

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