Yatırım yapana oturum veren ülke! Üstelik 10 yıl vergi avantajı var

Balkanlar'ın yükselen yıldızı Kuzey Makedonya, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için cazip bir fırsat sunuyor. Ülkeye yatırım yapan yabancılara oturum izni verilmesinin yanı sıra, belirli sektörlerde yapılan yatırımlara 10 yıla kadar vergi avantajı sağlanması, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle tarım arazilerine yapılan yatırımlar, bu avantajlı koşullar sayesinde büyük ilgi görüyor.

Yatırım Karşılığında Oturum İzni: Avrupa Kapıları Aralanıyor

Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı habere göre; Kuzey Makedonya hükümeti, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla yatırımcı dostu politikalar izliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen düzenlemelerle, ülkede belirli bir miktarın üzerinde yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere oturum izni verilmesi kararlaştırıldı. Bu uygulama, Kuzey Makedonya'yı Avrupa'da yatırım yaparak oturum hakkı elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Oturum izni, yatırımcılara ve ailelerine ülkede yaşama, çalışma ve iş kurma imkanı tanıyor.

10 Yıl Vergi Avantajı: Yatırımın Geri Dönüşü Hızlanıyor

Kuzey Makedonya'nın sunduğu bir diğer önemli avantaj ise belirli sektörlerde yapılan yatırımlara sağlanan vergi muafiyeti. Hükümet, özellikle üretim, turizm ve tarım gibi stratejik sektörlere yapılan yatırımları teşvik etmek amacıyla 10 yıla kadar kurumlar vergisi ve gelir vergisi muafiyeti sunuyor. Bu uzun süreli vergi avantajı, yatırımcıların maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek yatırımlarının geri dönüş süresini kısaltıyor ve karlılıklarını artırıyor.

Tarım Arazileri Gözde: Verimli Topraklar Yatırımcıları Bekliyor

Vergi avantajlarından en çok ilgi gören sektörlerden biri de tarım. Kuzey Makedonya'nın verimli toprakları ve uygun iklim koşulları, tarım arazilerini yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Özellikle büyük ölçekli tarım işletmeleri kurmak, organik tarım yapmak veya tarım ürünlerini işlemek isteyen yatırımcılar, hem oturum izni hem de 10 yıllık vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar. Ülkenin stratejik konumu ve Avrupa pazarlarına yakınlığı da tarım ürünlerinin ihracatı açısından önemli avantajlar sunuyor.

Hükümetten Yatırım Çağrısı

Kuzey Makedonya hükümeti yetkilileri, ülkenin sunduğu bu eşsiz fırsatları değerlendirmek üzere uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunuyor. İstikrarlı ekonomik yapısı, düşük işletme maliyetleri ve yatırım teşvikleriyle Kuzey Makedonya'nın yatırımcılar için güvenli ve karlı bir liman olduğu vurgulanıyor. Özellikle tarım sektöründeki potansiyelin altı çizilirken, verimli toprakların ve uygun iklimin yatırımcıları beklediği ifade ediliyor.