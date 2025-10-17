Bank of America (BofA), değerli metallere ilişkin fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gitti. Kurum, stagflasyon riskine değinerek, önümüzdeki dönemde altının ons fiyatının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceğini öngörüsünü aktardı.

BofA raporuna göre, Eylül ayında altın ETF’lerine yapılan alımlar yıllık bazda yüzde 880 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye kadar çıktı. Altına yapılan yatırımların payı artık küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarının yüzde 5’ini aştı.

BofA’nın değerlendirmesinde öne çıkan nedenler; ABD’de kalıcı hale gelen bütçe açığı,küreselleşmeden geri çekilmenin yarattığı enflasyon baskısı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler,artan jeopolitik gerginliklerin güvenli liman talebini artırması şeklinde sıralandı.