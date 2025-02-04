Yatırımcılar için kritik uyarı! 742 bin kişinin parası buhar oldu

Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasını fiyatlayarak tarihi rekor seviyeleri test eden kripto paralarda rüzgar tam anlamıyla tersine döndü. Özellikle son günlerde piyasa adeta kırmızıya büründü. 20 Ocak’ta Bitcoin fiyatı 109 bin dolar seviyesini aşarak tarihi rekor kırmıştı. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde yaşanan kayıp korkutucu boyuttaydı. Peki piyasadaki türbülansın sebebi ne? Bundan sonraki süreçte kripto paraları neler bekliyor?

742 BİN KİŞİNİN PARASI BUHAR OLDU!

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, Milliyet'ten Onur Topkan'ın haberine göre şu ifadeleri kullandı: “ABD Başkanı Donald Trump, salı gününden itibaren Meksika ve Kanada’dan gelen ithalatın büyük bir kısmına yüzde 25, Çin’den gelen mallara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirme kararı aldı. Bu adım küresel çapta bir ticaret savaşı endişesini tetikledi. Trump’ın bu kararının ardından ABD’nin en büyük iki ticaret ortağı olan Kanada ve Meksika, hızla misilleme önlemleri alacaklarını duyurdu.

Öte yandan Çin, alınan bu vergilere karşı çıkacağını belirterek Dünya Ticaret Örgütü’ne itiraz edeceğini açıkladı. Bu gelişmeler küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, kripto para piyasalarını da olumsuz etkiledi. Pazartesi piyasada sert satış dalgaları yaşanırken, 742 bin 638 yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi ve toplam likidasyon miktarı 2,26 milyar dolara ulaştı.

İŞTE PİYASADAKİ ANİ DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN EN ÖNEMLİ UNSUR!

Tasfiyelerin büyük bir kısmı Bitcoin ve Ethereum gibi piyasa değeri yüksek kripto para birimlerinde gerçekleşti. Pazartesi günkü düşüş sırasında Ethereum’da (ETH) 613,34 milyon dolarlık tasfiye yaşanırken, Bitcoin’de (BTC) bu rakam 416,61 milyon dolar olarak kaydedildi. XRP’de 121,98 milyon dolar, Dogecoin’de (DOGE) 90,66 milyon dolar ve Solana’da (SOL) 85,73 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Özellikle yüksek kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar, ani fiyat düşüşleri karşısında büyük kayıplar yaşadı.

Vadeli işlemlerde yaşanan buharlaşma, piyasadaki ani düşüşleri tetikleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların sermayelerinin üzerinde pozisyonlar açmalarına olanak tanısa da piyasa beklenmedik bir şekilde hareket ettiğinde bu pozisyonlar hızla tasfiye ediliyor. Bu durum, ek satış baskısı yaratarak fiyatların daha da düşmesine ve zincirleme bir tasfiye dalgasına yol açabiliyor.

PİYASADA BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kısa vadede piyasalardaki belirsizlik ve volatilitenin devam etmesi muhtemeldir. Ticaret savaşlarına dair endişeler ve küresel ekonomik belirsizlikler genellikle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına yol açar. Bu durum, tıpkı bugün olduğu gibi kripto para piyasalarında büyük dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle, belirsizliklerin sürmesi halinde Bitcoin’in kısa vadede yeniden 109 bin dolar ve üzeri seviyelere ulaşması zor görünüyor. Belirsizlikler ortadan kalktığı takdirde ise yeni bir rekoru çok hızlı görebileceğimiz de başka bir gerçektir.

BITCOIN VE ETHEREUM İÇİN YENİ TAHMİN

Bitcoin’de bu süreçte, 92 bin dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 106 bin dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak bir kapanış, yükseliş trendinin devamı için büyük önem taşıyor.

Ethereum (ETH) ise kayıplardan en çok etkilenen kripto para birimlerinden biri oldu. 2 bin 559 dolar ve 2 bin 124 dolar önemli destek noktaları arasında yer alıyor. Özellikle 2 bin 124 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar, Ethereum fiyatında daha derin düşüşlere yol açabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2 bin 716 dolar ve 2 bin 854 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar, Ethereum’un ivme kazanmasına yardımcı olabilir.

YENİ REKORLAR NE ZAMAN OLUR?

Yeni ATH seviyeleri ile ilgili net bir tarih vermek şu an için mümkün değil. Ancak küresel gerginliğin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto piyasasına yönelik atacağı olumlu hamleler, yeni zirve seviyelerinin görülmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

TRUMP VE MELANIA COINLERE DİKKAT! UYARI GELDİ...

TRUMP ve MELANIA coinleri, siyasi figürlere dayalı memecoin’ler olarak kripto para piyasasında dikkat çekti. Ancak, bu tür coinler genellikle yüksek volatiliteye sahip olup, değerleri büyük ölçüde spekülasyona dayanır. Bu varlıkların gelecekte büyük yükselişler vadedip etmeyeceği ise belirsizdir. Seçim dönemi ve Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının heyecanıyla artış yaşayan bu varlıklar, kısa süre içerisinde büyük düşüşlere sahne oldu.

Bu nedenle, yeni bir yükselişin tekrar etme ihtimali hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. Yatırımcıların bu tarz spekülasyona dayalı varlıklara karşı dikkatli olmaları ve yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmaları önemlidir. Ayrıca, projelerin şeffaflığı ve sürdürülebilirliği konusunda araştırma yaparak yatırım kararlarını bilinçli bir şekilde vermeleri gerekir.”