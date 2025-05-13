Yatırımcılar rotayı oraya çevirdiler! Son 3 ayda büyük rekor kırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar rotayı oraya çevirdiler! Son 3 ayda büyük rekor kırıldı

2025 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde konut, arsa ve iş yeri satışları tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisini kaydederek rekor kırdı.

Düşen faiz oranlarının etkisiyle yatırımcıların yeniden gayrimenkul sektörüne yönelmesi, satışlarda adeta patlamaya neden oldu. Uzmanlar, yaz aylarında faiz düşüşünün devam etmesi halinde yeni rekorların kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan gayrimenkul sektörü, ocak-mart döneminde toplam 694 bin 628 adet satışla dikkatleri üzerine çekti. Bu rakam, sektörün tüm zamanlardaki en yüksek ilk çeyrek satışı olarak kayıtlara geçti. Yılla birlikte ivme kazanan satışlar, ocak ayında bir önceki yıla göre %20,2 artışla 238 bin 938 adede ulaşırken, şubat ayında %7'lik yükselişle 232 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Mart ayında hafif bir düşüş yaşansa da toplam ilk çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %8,3'lük bir artış gösterdi.

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Bu yoğun talep, tapu dairelerinde de büyük bir hareketliliğe yol açtı. Söz konusu dönemde yaklaşık 4,8 milyon tapu işlemi gerçekleştirilirken, tapu harç gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %72,5 gibi çarpıcı bir oranda artarak 28,8 milyar TL'ye ulaştı.

"Altın ve Dövizden Yeterince Kazanan Gayrimenkule Yöneldi"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, konut satışlarındaki bu dikkat çekici artışta düşen faiz oranlarının ve yüksek kira seviyelerinin önemli rol oynadığını vurguladı. Ekiz, "Altın ve dövizden yeterince kazandığını düşünen yatırımcılar gözünü yeniden gayrimenkule çevirdi. Özellikle enflasyon karşısında reel olarak gerileyen konut fiyatları alım fırsatı olarak görülüyor. Genç nüfusun fazla olması da konut talebini sürekli canlı tutuyor" ifadelerini kullandı. Yıllık ortalama 800 bin adet yeni konut ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Ekiz, bu güçlü talep karşısında üreticilerin de yeni projelere hız verdiğini belirtti ve yaz aylarında faiz düşüşünün sürmesi halinde satışların artmaya devam edeceğini öngördü.

"Ötelenmiş Talep Harekete Geçti"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da ilk çeyrekteki bu canlılığın sektör tarafından beklendiğini ifade ederek, "Ötelenmiş talep bu dönemde harekete geçti. Dövizdeki durağanlık ve düşük getiri nedeniyle yatırımcılar rotasını gayrimenkule çevirdi" dedi. Özcan, şu anda alımların büyük ölçüde yatırım amaçlı yapıldığını ancak faizlerin düşmeye devam etmesi durumunda özellikle orta gelir grubunun oturum amaçlı alımlarıyla piyasada daha büyük bir hareketliliğin yaşanacağını sözlerine ekledi.

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