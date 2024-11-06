Yatırımcılar tahmin piyasasına ABD seçimleri için 2,7 milyar dolar yatırdı

Seçim yılı olarak anılan 2024’ün en çok beklenen seçimi ABD başkanlık yarışında ilk sonuçlara sayılı saatler kala, 2024 seçim dönemine damga vuran tahmin piyasalarının yatırımcı hissiyatı üzerindeki etkisi de arttı. Ekim başında ABD mahkemesinden onay alan tahmin piyasası Kalshi’ye seçimin galibini tahmin etme için yatırılan miktarın 123 milyon doları aştığı bilinirken, ABD kullanıcılarının katılımına kapalı olan kripto tabanlı Polymarket 2,7 milyar dolarlık ticarete ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Yıl boyunca piyasaların gündeminden düşmeyen ABD seçimlerinde sona gelindi. Şüphesiz, ABD’de dört yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde, bu yılın en büyük fenomeni tahmin piyasaları oldu. Polymarket gibi girişimler geleneksel anketleri gölgede bırakarak oyunun kurallarını değiştirse de uzmanlar bu piyasaların risklerine karşı uyarıyor” ifadelerini kullandı.

TAHMİN PİYASASI %565 BÜYÜDÜ

Uzmanların uyarılarına rağmen tahmin piyasalarının büyüme hacmi üçüncü çeyrekte %565 olarak ölçüldü. CoinGecko tarafından derlenen veriler, en çok kullanılan üç tahmin piyasasındaki hacmin üçüncü çeyrekte 3,1 milyar doları aştığını, bunun ikinci çeyrekteki 466 milyon dolarlık rakamdan katbekat fazla olduğunu ortaya koydu. Polymarket’ta en büyük hacimli katılım ABD seçimlerine dair ankette görüldü.

Özellikle seçim yarışının son düzlüğünde tahmin piyasalarında dönen miktarın kripto para piyasalarındaki hareketliliği doğrudan etkilediğini vurgulayan Kafkas Sönmez, “Bitcoin geçtiğimiz hafta 73.500 dolar seviyelerinde, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrederken en popüler tahmin piyasası Polymarket’ta Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın galibiyetine %67 oranla kesin gözüyle bakılıyordu. Hafta sonu ise Donald Trump’a yönelik tahminler hızla değer kaybederken Demokrat aday Kamala Harris’e dair tahminler yukarı yönlü hareketlendi. Örneğin bu grafik hareketi Bitcoin’i 68 bin dolar altına kadar geriletti. Trump’ın oranları düştükçe Bitcoin de geriledi” diye konuştu.

“MANIPÜLASYON İHTİMALİNE KARŞI TEMKİNLİ OLMAK GEREKİYOR”

Kripto tabanlı olmayan Kalshi isimli tahmin piyasasının ABD mahkemesi tarafından onaylanmasının bu fenomene bir çeşit meşruiyet kazandırdığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Yine de özellikle Polymarket gibi kripto tabanlı piyasalardaki ticaretin ve hacimlerin gerçekçiliği seçim dönemi boyunca sorgulandı. ABD'de iki blokzinciri şirketi tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen iki araştırma, Polymarket'teki aktivitenin, varlıkların/senetlerin/kontratların aynı anda ve tekrar tekrar alınıp satılmasıyla hacim ve faaliyetin manipüle edilmesini öngören yıkama ticareti (wash trading) izleri taşıdığını gösterdi. Bu araştırmalardan birinde, Polymarket’taki hacimlerin yaklaşık üçte birinin bu şekilde olduğu hükmüne varıldı. Tüm bunlar Polymarket sonuçlarının yanıltıcılığını artırıyor ve meşruiyetini zedeliyor. 2020’de seçim sonuçları dört gün içinde netleşmiş, 2016’da ise ertesi gün belli olmuştu. Ancak başa baş gittiğine dair pek çok işaret olan bu seçimin sonuçlarının netleşmesi biraz daha zaman alabilir. Yatırımcıların Polymarket gibi manipülasyona açık kaynaklara bağlı kalarak pozisyon alması riskleri artırabilir” diye konuştu.

BITCOIN’DE VOLATILITE ÜÇ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Kripto para piyasasında spot Bitcoin ETF’lere dair spekülasyonlarla, davalarla, ralli beklentileri ve gerçeğe dönen yükselişlerle, düzenleyici ortamdaki gelişmelerle, Bitcoin yarılanmasıyla karakterize olan 2024’ün ABD başkanlık seçiminin sonucuna göre yeniden hizalanacağını belirten Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Şüphesiz, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklarda hareketliliğin çok arttığı ve artmaya devam edeceği günler yaşıyoruz. Bitcoin volatilitesi üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Geleneksel piyasaları izleyen VIX korku endeksi günlerdir belirli bir seviyenin üzerinde seyrediyor. Gate.TR olarak kullanıcılarımıza seçimlerin kısa vadeli piyasa döngüleri için belirleyici olduğunu hatırlatıyoruz. Uluslararası kaynaklar ve genel medya taramalarımızdan hareketle yatırımcıların panik satışlarından veya alımlarından kaçınmalarını gerektiren günler yaşanacağını öngörüyoruz. Böyle dönemlerde her an devreye alınabilecek bir miktar nakdi hazır bulundurmak, daha genel stratejiyi göz önüne alarak pozisyon almak orta ve uzun vadede daha güzel sonuçlar verebilir. 200'den fazla paritede Türk lirasıyla kolayca işlem olanağı sunan Gate.TR olarak, bu hareketli süreçte de kullanıcılarımızın kriptoya açılan kapısı olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.