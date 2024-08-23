Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu

Dünya genelinde hızla büyüyen internet penetrasyonu, birçok sektörde olduğu gibi müzik endüstrisinin dinamiklerini de değiştiriyor. Akıllı cihazların kullanımının artmasıyla dijital platformların yaygınlaşması, müzikseverlerin sevdikleri şarkılara tek tıkla erişmesini mümkün kılıyor. Ancak 1,2 milyar kullanıcısı bulunan dijital müzik piyasası, tüm sanatçılara ve yatırımcılara aynı getiriyi sağlamıyor. 2024’te 33,59 milyar dolara yükselen gelir hacminden yine en çok uluslararası arenada güçlü bir konumda bulunan ülkeler pay alırken, bu durum sektöre katılan yeni sanatçıların da yolunda engel teşkil ediyor. Küresel piyasadaki bu dağılımı ortadan kaldıracak atılım ise ülkemizden geldi. Şarkıların ikincil pazarda alınıp satılabilmesini sağlayan online pazaryeri Parça, sanatçılar, müzikseverler ve yatırımcılar için ortak bir fırsatlar evreni sunuyor.

ŞARKILAR, BİREYSEL YATIRIMCILAR TARAFINDAN ALINIP SATILABİLECEK

Platformlarıyla birlikte artık müzikseverlerin ve bireysel yatırımcıların şarkıları alıp satabileceklerini söyleyen Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Dünyada ilk kez şarkıları alınıp-satılabilen varlıklar haline getiriyoruz. Yani, kullanıcılar artık sadece dinlenme gelirleri üzerinden kazanç sağlamanın haricinde şarkının fiyat hareketlerinden de gelir elde edebilecek. Bu sayede müzikseverler ve yatırımcılar, müzik sektörünün gerçek potansiyelini deneyimlerken sanatçılar da yeni eserler üretebilmek için ekstra kaynak bulabilecek. Her bir paydaşa avantaj sağlayan bu modelin müzik dünyasında bir devrim yaratacağına inanıyoruz.”

“ÜLKEMİZİN İLK VE TEK MÜZİK BORSASI OLARAK BÜYÜK BİR EKOSİSTEM YARATIYORUZ”

Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, “Türkiye, büyük şirketlerin ve kurumsal fonların kolayca ticaret yapıp gelir elde edebildiği müzik sektörüne ülkemizin ilk ve tek müzik borsası ile birlikte daha çok dahil olabiliyor. Platformumuzla birlikte şarkıları tıpkı hisse senedi, altın, NFT veya kripto para gibi satın alınıp satılabilir kılıyoruz. Artık sadece şarkıların dijital dinlenme gelirleri sayesinde değil, şarkılara ait olan parçaların fiyatlarındaki hareketlerden de kazanç sağlanabiliyor. Böylece, müzik dünyasının fırsatlarını hem daha geniş kitlelere ulaştırıyor hem de sanatçılara alternatif gelir kaynakları yaratıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Günümüzdeki müzik platformlarının algoritmaları, hangi müziğin daha çok dinlendiğine ya da dinleneceğine karar verirken yalnızca tanınmış sanatçıların daha da popülerleşmesini destekliyor ve küçük kitlelere sahip bağımsız sanatçıları oyun dışı bırakıyor. Dinleyecileri ise sadece tüketici olarak konumlandırarak, sevdikleri bu evrende pasifleştiriyor. Elbette paradigmanın sonuçları bununla da bitmiyor. Üretkenlik giderek azalıyor ve müzik çeşitliliği düşüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent girişimlerinden Parça olarak, pazaryerimizle bu gidişata son veriyoruz. Onlarca sanatçıyı ve şarkıyı, hem bireysel yatırımcılarla hem de müzikseverlerle buluşturuyoruz.”

“ARTIK MÜZİKSEVERLER DE OYUNUN BİR PARÇASI”

Yola çıktıkları ilk günden bu yana hem sanatçılara hem de müzikseverler ve yatırımcılara avantajlar sunacak, güncel fırsatlardan yararlanabilecekleri modeller geliştirdiklerini belirten Parça Kurucusu ve CEO’su Tezcan Turasan, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Pazaryerimizde hem şarkıların dinlenme gelirlerinden pay alınabiliyor hem de şarkıların fiyat artışından kâr kazancı elde edilebiliyor. Sanatçılara müzikseverlerle güçlü bağ kurabilecekleri bu ortamda, dinleyicilere sevdikleri şarkılara ortak olma fırsatı veriyoruz. Yatırımcılara düzenli gelir elde edebilecekleri yeni bir zemin oluşturuyoruz. Böylece, daha sürdürülebilir bir müzik ekosistemi yaratıyoruz. Teknolojik gelişmelerle birlikte hızla değişen sektörümüzde, zorlukları beraber aşacağımız bir evren için süratle çalışmaya devam edeceğiz.”