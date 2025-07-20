Yatırımcıların yeni gözdesi Namibya'nın cazibesi artıyor

Namibya, son yıllarda sessiz ancak istikrarlı bir ekonomik dönüşüm süreci yaşıyor. Güney Afrika ile tarihsel olarak derin ticari bağlara sahip olan ülke, yeni petrol keşifleri ve uranyum madenciliğiyle ekonomide dikkat çekici bir toparlanma yakaladı. 2024’te yüzde 3,7 büyüyen ülkenin 2025 ve 2026 için öngörülen büyüme oranları sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,7. Ancak bu rakamlar, ekonominin iç dinamiklerini tam olarak yansıtmıyor. Tarımın toparlanması, uranyum üretiminin artması ve altyapı projeleri gibi kalemlerdeki canlanma, büyümenin asıl motorlarını oluşturuyor.

Uran madeni üretiminde dünya liderlerinden olan Namibya, nükleer enerjiye olan küresel talebin artmasıyla stratejik bir avantaja sahip. Elmas sektöründe yaşanan düşüş ise, laboratuvar üretimli elmaslara yönelik artan tercihle açıklanıyor. Buna rağmen maden ve taş ocakçılığı sektörü genel olarak canlılığını sürdürüyor.

YEŞİL HİDROJEN VE LOJİSTİK YATIRIMLAR

2025’te ilk yeşil hidrojen üretimini gerçekleştiren HyIron Oshivela projesi ve toplam 10 milyar dolarlık Hyphen Hydrogen Energy girişimi, Namibya'nın yeşil enerji hedeflerini somutlaştırdı. 2028’e kadar yıllık bir milyon ton yeşil amonyak ihracatı hedefleniyor. Avrupa, Japonya ve Güney Kore gibi enerji ithalatçısı ülkeler bu projelere ilgi gösteriyor.

Namibya, sadece enerji değil, lojistik altyapı açısından da Afrika kıtasında öne çıkıyor. 2019’da genişletilen Walvis Bay Limanı, Botsvana ve Zambiya gibi kara ülkelerine açılan yeni demiryolu hatlarıyla destekleniyor. Enerji ve su altyapısı yatırımları arasında, Ruacana Hidroelektrik Santrali'nin kapasite artışı da dikkat çekiyor.

SİYASİ İSTİKRAR VE VERGİ AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Namibya, yatırımcılara sadece kaynak değil, güven de sunuyor. Güney Afrika randı ile bire bir değerlenen Namibya doları, döviz dalgalanması riskini ortadan kaldırıyor. Gelir vergisinde en üst seviye yüzde 37 olarak belirlenmiş durumda. Sermaye ve kâr transferine ise tam serbestlik tanınıyor. Yargı bağımsızlığı, mülkiyet haklarının korunması ve yüksek kaliteli telekom altyapısı, ülkeyi yatırım dostu bir ortam haline getiriyor.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Devlet Başkanı Hage Geingob’un ardından gerçekleşen anayasal geçiş süreci, siyasi istikrarı bir kez daha ortaya koydu. Namibya hükümeti, 2030’a kadar sanayileşmiş bir refah toplumu olmayı hedefleyen “Vizyon 2030” çerçevesinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi öncelik haline getirdi.

RİSKLER VE GELİŞME ALANLARI

Her şeye rağmen ülkenin çözülmeyi bekleyen yapısal sorunları bulunuyor. Özellikle yüksek işsizlik oranı, kuraklık tehdidi ve dışa bağımlılık gibi faktörler büyümeyi sınırlıyor. Dünya Bankası tarafından yapılan yeni sınıflandırmayla “alt orta gelirli ülke” statüsüne gerileyen Namibya, bu sayede düşük faizli kredi ve yardımlara erişim sağlasa da, bu durum uzun vadeli kalkınma stratejileriyle çelişebiliyor.

Yatırım yoluyla gelişmek isteyen Namibya’nın; altyapısını geliştirmesi, teknolojiye yatırım yapması, eğitim sistemini iyileştirmesi ve yerel sanayi zincirlerini desteklemesi gerekiyor. Dış kaynaklar bu süreci destekleyebilir ama yerli sermaye oluşumu ve yatırımcı güveni olmadan kalkınma sürdürülemez.

Namibya, özellikle Güney Afrikalı yatırımcılar için hem tanıdık hem de vaatkâr bir pazar olarak öne çıkıyor. Petrol ve yeşil enerji yatırımlarıyla şekillenen bu yeni dönem, ülkenin Afrika’nın ötesine taşan bir büyüme hikâyesine dönüşmesini mümkün kılabilir.