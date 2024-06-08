Yatırımcısı bayram edecek. Bir anda atağa geçti

Özellikle ABD'de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin, küresel piyasalar üzerinde olduğu gibi kripto para birimleri üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Bitcoin, toparlanma çabaları gösterirken, diğer altcoinler de kademeli olarak yükselişe geçmeye başladı. Ancak altcoinlerin tam anlamıyla ne zaman yükseleceği belirsizliğini koruyor.

Şu an itibarıyla, kripto para birimi Bitcoin 71.552 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3.815 dolar seviyesinde bulunuyor ve Bitcoin'in izinden gidiyor.

Diğer bir popüler altcoin olan XRP ise 0.52 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin dünü 70.778 dolar seviyesinde kapattıktan sonra bugün kısmi bir yükseliş gösterdi.

Ancak piyasaların seyri ve kripto paraların değerindeki değişimler, küresel ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili.

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Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın Avro Bölgesi'ndeki faiz oranlarına yönelik gerçekleştirdiği toplantı, piyasalarda belirleyici bir faktör olarak takip ediliyor.

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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4'ten yüzde 3,75'e çekti, bu da kripto para piyasalarında hareketliliği etkileyebilir.

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