Yatırımcısı ecel terleri dökecek. Son 4.5 yılın en düşük seviyesinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yatırımcısı ecel terleri dökecek. Son 4.5 yılın en düşük seviyesinde

Mayıs ayında altın ithalatı, yılın ilk dört ayındaki seviyelere yakın bir seyir izledi. Ancak gümüş ithalatı son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Mayıs ayında altın ithalatı 11 bin 834 kilogram olarak kaydedildi. Ocak ayında bu rakam 11 bin 546 kg, Şubat'ta 11 bin 193 kg, Mart'ta 12 bin 781 kg ve Nisan'da 11 bin 419 kg olarak gerçekleşmişti.

2024 yılının ilk beş ayında toplam altın ithalatı ise 58 bin 774 kilogram seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı ise Mayıs ayında son 4,5 yılın en düşük seviyesine indi. İthalat 5 bin 313 kilogram olarak kaydedildi. Bu, 2019 Kasım ayında gerçekleşen bin 132 kg ithalatın ardından en düşük seviyeyi işaret ediyor.

2024 yılının ilk beş ayında toplam gümüş ithalatı ise 144 bin 619 kilogram oldu.

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