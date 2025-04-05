Yatırımcısının yine yüzünü güldürdü! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketliliğin yaşandığı bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya düştü.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya çıktı.
EURO
Euro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.
KIYMETLİ MADEN FONLARI
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
İşte yatırım araçlarının haftalık performansı...