Yatırımcısının yine yüzünü güldürdü! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketliliğin yaşandığı bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya düştü.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya çıktı.

EURO

Euro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.

KIYMETLİ MADEN FONLARI

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

İşte yatırım araçlarının haftalık performansı...