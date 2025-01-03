Yatırımcısının yüzünü güldürüyor! İşte son 5 yılda hep kazandıran 11 hisse…

Son 5 yılda BIST 30 Endeksine dahil 11 hisse yatırımcısına her sene kazandırdı. Sektörlerinin öncü şirketleri yıllık ortalama yüzde 40 üzeri yükselirken hisselerin beş yıllık ortalama çıkışı %1.179 oldu.

Ekonomim'den Zeynep AKTAŞ'ın haberine göre, son beş yılda BIST 30 Endeksinde yer alan 11 şirket yatırımcısına her sene düzenli olarak kazandırdı. Ford Otosan, Alarko Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Aselsan, İş Bankası (C), Sabancı Holding, Tofaş Fabrika geçen beş yılda yüzde 1000 ve üzeri getiri sağladı.

2024 PERFORMANSI ZAYIF KALANLAR

BIST 30 içerisinde son 5 yılda yatırımcısına her yıl kazandırmasına rağmen 2024 yılında zayıf kalanların olduğu gözleniyor. Alarko Holding, Tofaş Fabrika ve Kardemir D geçtiğimiz yıl beklenenin altında bir performans sergilediler. Alarko Holding’in getirisi yüzde 2,37’de kalırken Tofaş Fabrika’nın getirisi yüzde 5,33 oldu. Kardemir D hissesi de yüzde 14 yükseldi.

KOÇ VE SABANCI HOLDİNG

Koç Holding ve Sabancı Holding, son 5 yılda yatırımcılarına kazandırdı. 2024 yılında Sabancı Holding’in performansı Koç Holding’in üzerinde gerçekleşti. Bu iki grup, güçlü mali yapıları ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ile uzun vadeli yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Öte yandan aynı süre içinde BIST 100 Endeksine dahil hisselerden güçlü getir sağlayan hisseler de dikkat çekiyor. Listenin başında beş yılda %6.115’lik getiriyle İş Yatırım Menkul Değerler geliyor. Onu %3.897 ile Çimsa takip ediyor. Ardından gelen Anadolu Grubu Holding %1.744 ve MLP Sağlık %2.092 ile yükselişleriyle öne çıktılar. Şirketlerin geçmiş dönem performansları gelecek için bir referans değer olabilmekte. Bu yönü ile uzun vadeli hisse portföyleri oluşturulurken göz ardı edilmemeli.

YATIRIM FONLARI

Nurol Portföy’ün NJF Fonu, güvenli yatırımla yıllık %53 getiri sağladı

NJF Altın Katılım Fonu, portföyünün %79,19’unu altına ve altına dayalı finansal araçlara ayırarak yatırımcılarına güvenli bir liman sunuyor. Yüzde 19,41 oranındaki kısmı ise kıymetli maden kamu kira sertifikalarına yönlendiriyor. 204 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşan fon, 1.276 yatırımcıya hizmet veriyor ve %0,73 doluluk oranına sahip. Uzun vadeli yatırımcılar için sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son bir yılda %53,30’luk yükseliş kaydetti. Fon, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılık gösterirken özellikle altının istikrarlı performansından yararlanmayı hedefliyor. Üç aylık %1,25’lik getiri oranı, altına dayalı stratejisinin konjonktüre bağlı değiştiğini gösteriyor. Stratejisi, uzun vadeli sermaye büyümesi arayanlar için alternatif bir seçenek olabilmekte.

TAHVİL

CVK Maden, %56,9 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

CVK Maden, 30.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,50 olurken, bileşik faizi de %56,9’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 30.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,18 olacak.

%50,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 30Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,06 seviyesinde bulunuyor. CVK Maden’in çıkardığı bononun yıllık %50,50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,44 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.12.2024 olurken vade tarihi 30.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFCVKM62515 ISIN kodu ile işlem görecek.