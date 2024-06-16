Yatırımını buraya yapan bir kez daha düşünsün! Şenol Babuşçu'dan "büyük kaybettirecek" uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yatırımını buraya yapan bir kez daha düşünsün! Şenol Babuşçu'dan "büyük kaybettirecek" uyarısı

Ünlü ekonomist Şenol Babuşçu, yılın sonunda buraya yatırım yapanlar için ciddi zararları değerlendirdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin dolar kurunu dengelemek için başlattığı Kur Korumalı Mevduat uygulamasının beklenen etkiyi göstermediği belirtildi. Göreve yeni atanan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM hesaplarını sınırlandırma yönünde adımlar attı. Ekonomist Şenol Babuşçu ise, yılsonu itibarıyla KKM hesaplarının yol açtığı ciddi zararları detaylandıran bir rapor hazırladı.

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KKM DOLARI DÜŞÜREMEDİ

Pandemi sonrası Türkiye ekonomisi, dolar kurundaki hızlı yükselişle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, dönemin Maliye Bakanı Nurettin Nebati, döviz talebini düşürmeyi ve Türk Lirası'nın değerini artırmayı hedefleyen bir dizi tedbir aldı. Özellikle, Kur Korumalı Mevduat hesapları bu stratejinin bir parçası olarak devreye sokuldu. Ancak, piyasa dinamikleriyle uyumsuzluk, bu önlemlerin doların yükselişini engellemede yetersiz kalmasına neden oldu.

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