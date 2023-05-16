Yatmadan önce kesinlikle yiyin

Editör: Erkavim Yıldırım

Kabak çekirdeği çok zengin lif kaynağına sahip.

Balkabağının içinden çıkan çekirdekleri, nefis bir atıştırmalık olmakla birlikte vitamin deposu. Zengin lif kaynağı olan kabak çekirdeğini uykudan önce tüketmenin gece boyunca ortaya çıkaracağı faydaları biliyor muydunuz.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemi dostu olan kabak çekirdeği, her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Ayçiçeği çekirdeği gibi kavuralarak tüketebilinen kabak çekirdeği, prostattan kalbe, ruh sağlığından beyne kadar inanılmaz faydalar sağlıyor.

Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin fonksiyonlarını artırır. Özellikle uykudan önce kabak çekirdeği yemeyi alışkanlık haline getirirseniz, bakın neler oluyor...

Uyku süreniz boyunca sinir ve sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olur, vücudu toksinlerden arındırmayı sağlar. Gece yatmadan tüketilen bir avuç kabak çekirdeği içerdiği yatıştırıcılar sayesinde rahat bir uykuya yardımcı olur.