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Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır, farzları nelerdir?

Müslümanların namaz kılmaları farz olmuştur. Yatsı namazı da dahil olmak üzere kılınan günde beş vakit namaz: sabah namazı, öğle namaz, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olarak kılınmaktadır. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır, farzları nelerdir?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:13
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Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır, farzları nelerdir?

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır, farzları nelerdir?
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Günde 5 vakit olan namaz ibadeti: sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olarak ayrılmaktadır. Yatsı namazının kılınışı ve kaç rekât olduğu diğer namazlardan farklıdır. Peki, Yatsı namazı kaç rekâttır, farzları nelerdir? Yatsı namazı nasıl kılınır?

Müslümanların namaz kılması farzdır. Namaz vakitleri: sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak ayrılmaktadır. Kişi namaz ibadetini yerine getirirken her vakte göre belirlenen rekâtlara uygun kılması gerekmektedir. Peki, yatsı namazı kaç rekattır?

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazını kılmaya başlamadan önce yerine getirmeniz gereken şartlar bulunmaktadır. Bunlar namazın dışındaki şartlar olarak ifade edilir ve 6 tanedir; Hadesten taharet, Necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ile niyettir.

Hadesten taharet, namaz öncesinde abdest alınması gerektiğini belirtir.

Necasetten taharet, bedeninizin, kıyafetlerinizin ve namazı kılacağınız ortamın temiz olması gerektiği manasına gelir.

Setr-i Avret, namaz kılan kişinin dinen örtülmesi gereken yerlerinin örtülü olması gerektiğidir.

İstikbali kıble, namazda yönünüzü kıbleye gelecek şekilde dönmeniz gerektiğini ifade eder.

Vakit, kılınacak olan namazın vaktinin girmiş olması gerektiğini ifade eder.

Niyet ise namaz kılarken niyet etmenizi gerektiren bir şarttır.

Namazın içinden olan şartlar ise; İftitah tekbiri, Kıyam, Kıraat, Rükû, Secde ve Ka‘de-i ahîre olmak üzere yine 6 tanedir.

İftitah tekbiri, kişinin namaza başlarken "Allahü Ekber" diyerek tekbir getirmesi gerektiğini belirtir.

Kıyam, ayakta durma anlamına gelmektedir ve namazın rükunlarından birisidir.

Kıraat, namazda kuran-ı kerim den bir parça okunması gerektiğini ifade eden terimdir.

Rükû, namazda eğilmek anlamına gelir.

Secde, namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmaklarının yere tam olarak değmesini ifade eder.

Ka‘de-i ahîre ise son oturuş anlamına gelmektedir.

Yatsı namazı kılınmadan önce ilk olarak namazın dışındaki farzları yerine getirilmelidir. Sonrasında seccadenizi kıbleye yönelterek niyet etmeniz gerekir.

Yatsı namazını kılacağınız zaman ilk olarak ilk sünnet kılınır sonrasında yatsı namazının farzı, son sünnet ve vitr namazı kılınır.

YATSI NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

1. Rekat (Farz)

Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.

Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir.

Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.

3. Rekat (Farz)

Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.

4. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve tam olarak doğrulduğunuz zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur ve sonra tekrar "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir ve "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. Ardından Salli ve Barik duaları okunur. Son olarak Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitr namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktadır. Yatsı namazının en sonunda vitr namazı kılınır. Vitr namazı vacip olan bir ibadettir. Vacip ise farz olmasa bile yapılması zorunlu olan anlamına gelmektedir.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.

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