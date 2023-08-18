Yatsı namazından sonra yapılan zikir ve tesbihlere dinimizde çok önem verilmektedir. Yatsı namazı tesbihatına dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, yatsı namazı tesbihatı nasıl yapılır? Yatsı namazı tesbihatı’nın faziletleri nelerdir?

Beş vakit namaz sonrası yapılan ve sünnet olan zikirler her Müslümanın vazifesidir. Beş vakit namaz silsilesinin son vakti Yatsı Namazıdır. Yatsı Namazı sonrasında yapılan zikir ve dualar Rasulullah’ın (aleyhisselamtu Vesselam) tavsiye ve emirlerine uygun şekilde yapılmalıdır.

YATSI NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

Yatsı Namazı günün son namazıdır. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 vitirden oluşur. Vitir kapanış namazıdır. Gece teheccüh namazı sonunda da kılınabilir. Yatsı namazı sonrası uyumak ve gece ibadeti için güç kazanmak sünnettir.

Yatsı Namazı Kılındıktan sonra yapılacak olan zikirler sünnette şu şekildedir:

Namaz sonunda ‘Ala Rasuline salavat’ denilir ve Rasulullah aleyhisselam’a salavat getirilir.

Salavat sonrasında ‘Subhanallahi Vel hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela hevla vela kuvvete illa billa hüvel aliyyül azim.’ denir. Bu dua sonrasında imam ve cemaat ayet el kürsi okur.

Devamında şu şekilde dua edilir:

Subhanallah -33 kere okunur. Elhamdulillah -33 kere okunur. Allahu Ekber- 33 kere okunur. Dua sonunda ‘ La ilahe illallahu vallah-u ekber, vela havle velakuvvete illa billahüvel aliyyül azim’ denir ve dua edilir.

Peygamberimiz aleyhisselam Yatsı Namazı sonrasında ‘Amenerrasulü’ ayetlerini okurdu. İmanın tazelenmesi açısından yatsı namazı sonrası Amanerrasulü duası okunmaya devam edilmelidir.

Bunun dışında yatmadan önce okunan dualar da Yatsı namazı sonrası okunur. Rasulullullah’ın (sav) terk etmediği uygulamalarından biri de yatmadan önce ‘Mülk’ suresini okumasıdır.

YATSI NAMAZI SONRASI TESBİHATIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rasulullah efendimiz aleyhisselam yatsı namazı sonrası yapılan tesbihatın günahlar affına vesile olacağını buyurmaktadır.

İmanın tazelenmesi ve sabaha mü'min olarak uyanmak sünnete uygun tesbihat ile mümkün olabileceği buyrulmaktadır.