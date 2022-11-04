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Yavaş gidin uyarısı sonrası saldırıya uğrayan genç öldü

Beylikdüzü'nde iddiaya göre, yanlarından hızla geçen otomobildekileri uyaran 20 yaşındaki Bilal Zorel, sopalarla darbedildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:40
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Yavaş gidin uyarısı sonrası saldırıya uğrayan genç öldü

Yavaş gidin uyarısı sonrası saldırıya uğrayan genç öldü
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DHA - Yaralanan Bilal Zorel, kız arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmeye çalışırken direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı. Yoğun bakıma alınan Bilal Zorel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zorel'e saldıran otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.

Büyükşehir Mahallesi'nde 17 Eylül Cumartesi günü gece 04.00 sıralarında, eğlence mekanından çıkarak AVM otoparkındaki araçlarına yürüyen Bilal Zorel (20) kız arkadaşı A.K., yanlarından hızla geçen bir otomobile tepki gösterdi. Ani fren yaparak otomobilden inen Çağatay Enes Çolak (21) ve Emrah Beyazit (24), sopalarla Zorel'e saldırdı. Başına darbe alan Bilal Zorel yere düştüğünde, saldırganlar tekmeleyerek darbetmeyi sürdürdü. Saldırganlar daha sonra oradan hızla uzaklaştı. 

HASTANEYE GİDERKEN TRAFİK KAZISI GEÇİRDİ

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Bilal Zorel, kız arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmek için otomobiline bindi. Hastaneye kısa bir mesafe kala Zorel direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobilde Zorel'in kız arkadaşı A.K.'nin kolu kırıldı.

Zorel baygın hastaneye kaldırıldı. Travma geçirdiği tespit edilen Zorel, yoğun bakıma alındı. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçti. Zorel'in kız arkadaşı A.K. taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek yaşananları anlattı.

Polis, yaptığı incelemede saldırganların kimliklerini belirledi. Şüpheliler Çağatay Enes Çolak'ın 9, Emrah Beyazit'ın 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri saldırganları 7 Ekim'de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Çolak ve Beyazit tutuklandı. Bilal Zorel ise 17 Ekim Pazartesi günü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Zorel'in memleketi Elazığ'da toprağa verildiği öğrenildi. 

 

 

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