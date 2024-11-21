Yavaş ve İmamoğlu 50 dakika ne konuştu? Detaylar belli oldu

Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan gazeteci A

Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'ın “Yaklaşık 50 dakika oturduk. Günlük gelişmeler, belediyenin yaşadığı sorunlar, birtakım konser meseleleri ve kayyum meseleleri konuşuldu” dediğini söyledi. Erkin, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği yanıtı da aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İki başkan arasındaki görüşmenin detaylarını ise Aytunç Erkin, Kübra Par'la Farklı Açılar programında verdi.

“YAKLAŞIK 50 DAKİKA OTURDUK”

Görüşmenin detaylarını Mansur Yavaş'tan aldığını belirten Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'ın sözlerini “Özel bir gündem yoktu. Baştan onu söyleyeyim dedi. ‘Sayın İmamoğlu Ankara’ya geldi ve beni de ziyaret etmek istedi. Biz de yaklaşık 50 dakika oturduk. Günlük gelişmeler, belediyenin yaşadığı sorunlar, birtakım konser meseleleri ve kayyum meseleleri konuşuldu' diyerek aktardı.

MANSUR YAVAŞ: ZERRE KADAR İLGİLENMİYORUM

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir konuşmanın görüşmede geçip geçmediğini soran Aytunç Erkin’e Mansur Yavaş, “Kesinlikle böyle bir konu ve gündem olmadı. Bununla da zerre kadar ilgilenmiyorum ve ilgilenmiyoruz. Benim gündemimde cumhurbaşkanlığı meselesi yok' ifadeleri ile cevap verdi.