Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener kararı. CHP yalanladı ama bomba bilgi sızdı

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal bu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aynı konuda çok fazla soru olduğu için toplu yanıt veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır. İyi çalışmalar."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

Oda TV’de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelecek.