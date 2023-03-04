4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener kararı. CHP yalanladı ama bomba bilgi sızdı

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener kararı. CHP yalanladı ama bomba bilgi sızdı

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği iddiası yalanlanmıştı. Ancak son gelen kulis bilgisine göre İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener ile görüşeceği öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:57
Takip Et

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener kararı. CHP yalanladı ama bomba bilgi sızdı

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener kararı. CHP yalanladı ama bomba bilgi sızdı
+
Aa
-

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal bu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aynı konuda çok fazla soru olduğu için toplu yanıt veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır. İyi çalışmalar."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

Oda TV’de yer alan habere göre,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
2
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
3
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
4
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
﻿CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
﻿CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı başladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor'un 4 oyuncusu transfer oldu
﻿Ligden çekilen Malatyaspor'un 4 oyuncusu transfer oldu
﻿Ligden çekilen Malatyaspor'un 4 oyuncusu transfer oldu
﻿Yeni Malatyasporlu 4 futbolcunun ayrılığını açıkladı
﻿Yeni Malatyasporlu 4 futbolcunun ayrılığını açıkladı
﻿Yeni Malatyasporlu 4 futbolcunun ayrılığını açıkladı
﻿Seyit Torun'dan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama
﻿Seyit Torun'dan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama
﻿Seyit Torun'dan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.