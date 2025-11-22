Zafer Partisi lider Ümit Özdağ, partisinin Zonguldak’ İl Başkanlığında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni ile ilgili olarak ‘’ Ben Sayın Mansur Yavaş'ın saklayacak, gizleyecek bir şeyi olmadığını düşünüyorum, inanıyorum’’ açıklamasını yaptı.

MELİH GÖKÇEK’E İNATLA SORUŞTURMA AÇILMIYOR

Mansur Yavaş’a hakkında verilen soruşturma kararını değinirken Özdağ, ‘ Neden hiç AK Parti'li belediye başkanları için soruşturma izni verilmiyor? Neden Melih Gökçek için hazırlanmış olan 100 tane dosya hakkında inatla soruşturma başlatılmıyor. İşte bu siyasetin, muhalefete yönelik düşman ceza hukuku uygulamalarının bir sonucudur’’ diye konuştu.

MHP’YE 'TÜRKEŞ’İN PARTİSİ' DİYE OY VERENLERE SESLENDİ

Özdağ ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında yürütülen süreçte, MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin tavırlarını da eleştirerek MHP’ye oy veren seçmenlere seslendi:

‘Terörsüz Türkiye, teröristlerle pazarlık edilerek değil, terörle mücadele ederek ve terör bitirilerek olur. Teröristi örgüt teslime zorlanarak olur. MHP Genel Başkanı, İmralı'ya gideceğini söylediği zaman salonun ayağa kalkarak alkışlaması konusunda ne düşündüğümüze; MHP'ye, 'Alparslan Türkeş'in kurduğu parti' diye oy veren MHP'lilerin kendilerine şu soruyu sormak istiyorum. Alparslan Türkeş, o salonda otursaydı, bu sözü alkışlar mıydı yoksa alkışlamaz mıydı? 'Alkışlardı' diyen MHP'li seçmen varsa, söyleyecek bir şeyim yok. Ama 'Alkışlamazdı' diyen MHP'lilerin hepsini Zafer Partisi'ne davet ediyoruz” dedi.