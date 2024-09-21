Yavru ayı ile selfie çekip cips ikram ettiler. Aman annesi görmesin!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yavru ayı ile selfie çekip cips ikram ettiler. Aman annesi görmesin!

Krater Gölünü gezmeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları ayı ile selfie çekip, üzerine bir de cips ikram ettiler. O anlar işte böyle görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye giden vatandaşlar karşılarına ayı çıktı. Ayı yavruydu, annesi de etrafta yoktular. Önce korkarak, yaklaştılar ancak kaçmayınca işin boyutunu artırdılar. Önce ayıya cips ikram edildi. Ardından da bir vatandaş böyle selfie çekti. O anları çevredekiler çoluk çocuk izlediler.

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar, bölgede bulunan ayılar ile selfie çekip onlara cips ikramında bulundular.
Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

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Anne ve yavru ayılarla sık sık gündeme gelen Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar, ayıların saldırılarına aldırmadan onları elleriyle besliyorlar. Nemrut Krater Gölü yolunda ayılarla karşılaşan kimi vatandaş, onlara yiyecek verip hatıra fotoğrafı çekerken kimi vatandaş ise 2 metre yakınındaki ayının saldırma ihtimaline aldırış etmeden ayıyla selfie çektirdi.

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Ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar, ayılara domates biber verirken bir vatandaş ise cips ikramında bulundu.

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Konuyla ilgili uyarısını yenileyen Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, “Bölge, piknik yapmak, mangal yakmak için uygun değil. Atıklar da bırakıldığı zaman ayı sürüsü maalesef bölgede oluyor. Bu da insanlarla ayıları karşı karşıya getiriyor. Bu istemediğimiz bir durum. Sonuçta burası doğal bir ortam. Vahşi hayvanların yaşam alanı.

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İnsanlar da buraya geldikleri zaman mesire alanı zannedip mangal yapabiliyorlar. Bu da istenmeyen durumlar oluşturabiliyor. Zaten yetkililer de gerekli tabelaları asmışlar. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

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