Yavru doğanı elleriyle besledi

Rize'de işletmesine gelen yavru doğanın yaralı olduğunu fark eden esnaf doğanı kendi elleriyle besledi.

Rize merkez Piriçelebi Mahallesi Kütüphane sokak üzerinde bulunan bir işletmeye yavru doğan sığındı. Bitkin olan yavru doğanın hareket edemediğini gören işletme sahibi Seçkin Memişoğlu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Rize İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Doğanın aç olabileceğini düşünen Memişoğlu kasaptan aldığı eti kendi elleriyle doğana yedirdi. Karnının doyduğundan emin olan Memişoğlu, yavru doğanı iş yerine gelen DMKP ekiplerine teslim etti.

Yavru doğanın şiddetli yağışlardan kaynaklı işletmesine sığındığını düşündüklerini dile getiren Rizeli esnaf Seçkin Memişoğlu "Aşırı yağmurlarda bir anda önümüze düştü. Yorgun düşmüş yada bir av peşinde miydi bilmiyorum. Gezecek hali, uçacak hali yoktu. Aldık, Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradık. Arkadaşlar sağ olsun geldi ve teslim ettik. Beslerken parmağımızı bir iki kez ısırdı" dedi.