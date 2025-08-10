Yavru flamingolara sıkı takip

Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl ve tepeli pelikan gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşlar, deltada renkli görüntüler oluşturuyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor. Gediz Deltası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu sezon yaklaşık 14 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Ege ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle flamingo adasında yavru kuşlar için bugün halkalama çalışması gerçekleştirildi. 16 bin çift flamingodan belirlenen 500 flamingonun sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takan yetkililer, yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerini daha kolay takip edilebilecek. Çalışmalara ise 7'den 70'e gönüllüler de katıldı. Ayrıca kuşlardan, genetik ve sağlık durumlarının belirlenmesi için tüy örnekleri alındı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Bu adada 16 bin çift flamingo ürüyor. Yaklaşık da 14 bin yavrumuz var. Sabah 04.00'te halkalama çalışması başladı. 110 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimiz yavru flamingoları kapalı bir alana sürdü. 500 flamingoyu halkalayacağız. Flamingo kendi besini olan tuzla karidesi olarak bilinen artemiaları besin olarak tüketiyor. Sindiremediği artemia yumurtalarının doğada üremesini sağlayan bir türdür. Artemia larvaları ise tüm doğadaki balık larvalarını besleyen canlıdır. Flamingoya hayatta tutarak balıkçılığı koruyoruz. Dün Bakan Yardımcımız ve Doğu Koruma yetkilileri de buraya geldiler. Yaptığımız halkalama ile flamingoların İspanya ve İtalya gibi ülkelere gittiğini gördük. Oraya göç eden flamingolar bu ülkelerdeki balıkçılığı da aynı yöntemle koruyorlar" dedi.

'BİOÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ'

Doğa Koruma Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, "İzmir gibi bir metropolün yanında burası çok önemli kuş tabiatının bulunduğu bir yer. Bayrak türü olarak söyleyebileceğimiz flamingo gibi birçok kuş türü var. Burada halkalama çalışması yaptık. Buraya ziyaret edecek vatandaşlarımız buranın kurallarına riayet ederek sık sık ziyaret edebilirler tavsiye ederiz" dedi.

FAO Enerji ve Su Uzmanı Sara Marjani Zadeh, "Günümüzde dünyadaki su kaynakları ciddi şekilde kısıtlı bir hale geldiğini görüyoruz. Proje kapsamında bu su kaynaklarının korunması son derece önemli. Bioçeşitliliğe önem veriyoruz" dedi.

Çalışmalara katılan gönüllerden 5'inci sınıf öğrencisi Hazar Körbalta (10), "Kuşları merak ettiğim hem de sevdiğim için geldim. Halkalama çalışmalarını da görmek istedim. Bu ikinci gelişim. Öncekinde flamingolara dokunamamıştım. Şimdi kendim alıp 18 flamingoyu halkaladım. Çok güzel bir histi" dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Hande Körbalta (16) da "Kuşlar nasıl halkalanıyor ve takip ediliyor merak ettiğiniz için kardeşimle beraber geldik. İkinci gelişimiz. Heyecanlıydım. Güzel bir histi" dedi.