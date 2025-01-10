Yavru gorile isim aramak güzel ama...

İstanbul Havaalanı’nda bir kargo kutusunda bulunan yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Bakanlık bu kadarla da kalmadı, yavru gorile isim bulmak için sosyal medya hesabı üzerinden bir kampanya başlattı.

Haberlere göre ilk etapta 20 binin üzerinde vatandaş kampanyaya katılmış.

Önerilen isimler arasında Fişek, Mahzun, Garip, Umut, Şirin, Yetim de varmış.

Bir hafta sürecek kampanya boyunca en çok istenen isim yavru gorile verilecekmiş.

Bakanlık yetkililerini böyle bir kampanya başlattıkları için yürekten kutluyorum.

Bir canlıya saygının çarpıcı bir örneğini sergiliyorlar.

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Ama aynı yetkililerin bu konudaki saygılarını tarımımız için de göstermelerini bekliyorum doğal olarak.

-Örneğin; buğdayı, mercimeği, soya fasulyesini, arpayı ve hatta samanı bile ithal eden ülke konumuna düşmemizin üzüntüsünü yaşamıyorlar mı?

-Gübre, mazot, tohum fiyatlarının sürekli artmasına karşın çiftçinin ürettiği ürünün para etmemesine, aracılar tarafından yok pahasına elinden alınıp büyük kentlerde fahiş fiyatlarla satılmasının sorumluluğunu duymuyorlar mı?

- Geçinemeyen çiftçilerin sorununa çözüm bulmak için kooperatifleşmenin yaygınlaştırılarak aracıların ortadan kaldırılması, modern tarıma geçilmesi, köy enstitülerine benzer düzenlemelere gidilmesi gibi önlemleri düşünmüyorlar mı?

-Tarımda hangi ürünün ne kadar üretileceğinin önceden planlanması gerektiğinin, böylece ihtiyaçtan fazla ya da az ürün üretmenin yaratacağı sakıncaların önlenebileceğinin farkında değiller mi?

- Tarım arazilerinin kimi zaman turistik tesis, kimi zaman konut, kimi zaman enerji santralı, kimi zaman maden sahasına dönüştürülmesine göz yummanın vahim yanlışlar olduğunu akıllarından geçirmiyorlar mı?

- Miras yoluyla parçalanan tarım arazileri yüzünden üretimin olumsuz etkilendiği gerçeği apaçık ortadayken buna bir çare aramıyorlar mı?

- İHA’lar, SİHA’lar, uçak gemileri filan üretmek gurur vericidir ama gelecekte girilecek bir savaşta onlar kadar gıda açısından kendine yeter bir ülke olmanın yaşamsal önemde olduğunu bilmiyorlar mı?

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Ha unutmadan söyleyeyim.

Tarım ve Orman Bakanlığının kampanyasına ben de katılacağım.

Yavru goril için bir eski dostun yeni doğan torununa seslendiği ismi önereceğim:

“Maymunişko.”