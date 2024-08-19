Yavruları kurtarılana kadar başlarından ayrılmayan anne köpek

Kaynak: İHA
Yavruları kurtarılana kadar başlarından ayrılmayan anne köpek

Hatay’da depremde yıkılmış bir evin enkazında sıkışan yavrularını kurtarmaya çalışan anne köpek, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken bir an bile yanlarından ayrılmadı.

Hatay’da, depremde yıkılan bir evin enkazında sıkışan 5 yavru köpeğin kurtarılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler seferber oldu. Vatandaşlar tarafından bir yavru köpek kurtarıldıktan sonra, geri kalan 4 yavrunun hala enkazda sıkıştığı fark edildi ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, anne köpeğin gözü önünde titizlikle çalışmalara başladı. Ekipler, ağır yıkıntılar arasında kalan yavruları kurtarırken, anne köpek de yavrularının başında bekleyerek onların güvende olduğundan emin olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hassas çalışmaları sonucunda tüm yavrular enkazdan sağ salim çıkarıldı.

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