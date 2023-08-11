Yavşan otu diş iltihaplanmasına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların özellikle de geceleri korkulu rüyası olan diş iltihaplanmasına iyi gelen yavşan otunun faydaları dikkat çekti.

DİŞ İLTİHAPLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Diş iltihaplanması için yavşan otu gargarası önerilir. Ayrıca bu gargara boğazdaki virüsleri de temizler.

DİŞ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan gingivitis, genellikle küçük boyutlu iltihaplar şeklinde gelişir. Oluşum yerine göre kişiye herhangi bir rahatsızlık vermeyebileceği gibi bazı durumlarda ve özellikle de büyük inflamasyonlar söz konusu olduğunda çiğneme, konuşma ve yemek yemede güçlük çekilmesine neden olabilir. Basit bir hastalık olan diş eti iltihabı genellikle dişlerin uzun süre ve düzenli fırçalanması ile diş ipi kullanımı sonucunda kısa bir süre içerisinde iyileşir. Fakat ağız bakımına özen gösterilmemesi durumunda hastalık ilerleyerek ağızda farklı bölümlerde de iltihap oluşumuna neden olabilir ve diş kaybına kadar ilerleyebilir.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

-Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

-Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

-Diş eti çekilmesi

-Dişlerde gevşeklik (sallanma)

-Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı

-Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

-Ağız kokusu

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Genellikle Mayıs ayından başlanır ve Eylül'e kadar toplanıp kurutularak kış boyu kullanılır. Şifalı kısmı olan yaprakları özellikle ayıklanır. Direk güneşte kurutulmaz gölgede kurutulması tavsiye edilir.

Sıklıkla kaşıntı yaşayan biriyseniz duş aldığınız suya daha önce kaynattığınız yavşan otu suyundan ekleyin. Yavşan otu içerdiği çözücü maddeler sayesinde kaşıntı azalır. Cilt yüzeyindeki hasarda azalır.