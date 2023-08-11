Yavşan otu yaygın olan mide hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yaygın olan mide hastalıkları olan ülser ve gastirite iyi gelen yavşan otunun faydaları dikkat çekti.

NASIL İYİ GELİYOR?

Yaygın olan mide hastalıklarından ülse ve gastirit için yavşan otu çayı önerilir. Mide duvarını güçlendiren yavşan otu, içeriğindeki asidin zarar vermesini önler. Ayrıca alınan besinlerin işlenmesinde yardımcı olur.

YAVŞAN OTU NEDİR?

Sıracagiller familyasından; çiçekleri mavi veya beyaz renkte olan bir bitkidir.

Yuvarlak saplıdır. Duvar çatlaklarında yetişir. Taze iken kokusuzdur. Kuruduktan sonra güzel kokar.

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Genellikle Mayıs ayından başlanır ve Eylül'e kadar toplanıp kurutularak kış boyu kullanılır. Şifalı kısmı olan yaprakları özellikle ayıklanır. Direk güneşte kurutulmaz gölgede kurutulması tavsiye edilir.

Sıklıkla kaşıntı yaşayan biriyseniz duş aldığınız suya daha önce kaynattığınız yavşan otu suyundan ekleyin. Yavşan otu içerdiği çözücü maddeler sayesinde kaşıntı azalır. Cilt yüzeyindeki hasarda azalır.