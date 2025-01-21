Yavuz Ağıralioğlu: Derhal vazgeçilmeli



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi ile yönetilen ve hukukun üstünlüğünü esas alan devletlerde; siyasetin eleştiri ve itiraz hakkı, yargı organlarının 'müdahalesi' ile engellenemez. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın ifadeye çağırıldığında gelecek olması da değerlendirildiğinde; gözaltı kararının, uygulanma yerinin ve zamanının hukuka uyarlığının olmadığı açıktır.

Çocuklarımızın katiline heyetler gönderip, umut hakkından söz edip, bir Siyasi Parti Genel Başkanına gözaltı kararı vermek; demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü ve ülkemiz adına kabul edilebilir değildir. Demokratik bir hukuk devletini var etme çabasına zarar veren bu türlü uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."