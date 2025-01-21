Yavuz Ağıralioğlu: Derhal vazgeçilmeli

Kaynak: ANKA
Yavuz Ağıralioğlu: Derhal vazgeçilmeli

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Çocuklarımızın katiline heyetler gönderip, umut hakkından söz edip, bir Siyasi Parti Genel Başkanına gözaltı kararı vermek; demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü ve ülkemiz adına kabul edilebilir değildir" dedi.


Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi ile yönetilen ve hukukun üstünlüğünü esas alan devletlerde; siyasetin eleştiri ve itiraz hakkı, yargı organlarının 'müdahalesi' ile engellenemez. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın ifadeye çağırıldığında gelecek olması da değerlendirildiğinde; gözaltı kararının, uygulanma yerinin ve zamanının hukuka uyarlığının olmadığı açıktır.

Çocuklarımızın katiline heyetler gönderip, umut hakkından söz edip, bir Siyasi Parti Genel Başkanına gözaltı kararı vermek; demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü ve ülkemiz adına kabul edilebilir değildir. Demokratik bir hukuk devletini var etme çabasına zarar veren bu türlü uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."

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