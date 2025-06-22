Yavuz Ağıralioğlu: Eleştiriyi tehdit, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır

Kaynak: ANKA
Yavuz Ağıralioğlu: Eleştiriyi tehdit, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır

Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu "Eleştiriyi tehdit, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır 'güçlü devlet' hedefimize zarar verir" dedi.

Ağıralioğlu “Devletin hukuka bağlılığının emaresi, temelde “düşünce ve ifade özgürlüğünün” sınırlarını olabildiğince geniş ve herkes için eşit olarak tesis edebilmesidir. Eleştiriye tahammül gösterebilen, hukuku keyfiyetten uzak tutabilen, herkese ve her düşünceye aynı ölçülerle yaklaşabilen devlet, güçlü devlettir. Fikirleri suç, eleştiriyi tehdit, muhalif düşüneni şüpheli, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır, herkesten önce 'güçlü devlet' hedefimize zarar verir.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Fatih Altaylı’nın yayınında sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olması, hakkında soruşturma açılması; memlekette saltanat varmış, padişah varmış da bir de canına kastetmeye cesaret edilmesine müsaade edecek bir irade boşluğu doğmuş gibi bir ciddiyetsizlikle bizi karşı karşıya bırakır. Sayın Cumhurbaşkanı padişah mı ki, bu sözler tehdit olsun? Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Seçimle gelen, seçimle gider ve aksi düşünülemez. Dolayısıyla da bu sözlerin Sayın Cumhurbaşkanına tehdit olması söz konusu olamaz.

Devletin hukuka bağlılığının emaresi, temelde 'düşünce ve ifade özgürlüğünün' sınırlarını olabildiğince geniş ve herkes için eşit olarak tesis edebilmesidir. Eleştiriye tahammül gösterebilen, hukuku keyfiyetten uzak tutabilen, herkese ve her düşünceye aynı ölçülerle yaklaşabilen devlet, güçlü devlettir. Fikirleri suç, eleştiriyi tehdit, muhalif düşüneni şüpheli, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır, herkesten önce 'güçlü devlet' hedefimize zarar verir. Devletin vakarını 'muhalefet edene parmak sallama' keyfiyetine, 'tutup götürme' tehdidine eşitlemekten kaçınmak, devlet ciddiyetinin gereğidir."

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