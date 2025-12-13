Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adıyaman’da katıldığı etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"APO’YA KABUS OLACAKTINIZ, UMUT OLDUNUZ"

Ağıralioğlu, AKP ve MHP arasındaki Öcalan güzellemelerine, “Milletinize umut olacaktınız, kabus oldunuz. Apo’ya kabus olacaktınız, umut oldunuz. Finale bakın. ‘Apo asılsın’ diyordunuz, şimdi ‘Apo nasılsın’ diyorsunuz; yeni trend. Gerekirse ülkücüler asılsına nasıl geldiniz siz yahu? Pervin Buldan’ın her dediğinin altına imzamı atıyoruma nasıl geldiniz?” dedi.

“Terörsüz Türkiye için hiçbir pazarlık yok” diyenlere de çıkışan Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye için hiçbir pazarlık yok” diyenlere çok sert çıktı: “Ağır abiler, racon kesiyordunuz ‘hiçbir şart yok’ diye. Geldiğimiz nokta şu: MHP’nin kapısında, Devlet Bahçeli ile barış yasası konuşuyorlar. Hani pazarlığınız yoktu sizin?” ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN CENAZESİNE DE GECİKTİNİZ, DÜĞÜNÜNE DE GECİKTİNİZ'

Sığınmacı sorununa değinen Ağıralioğlu, “En zeki çocuklarımız yurt dışına gidiyor; onlara ‘gitsinler’ diyorsunuz. Dünyada elini kolunu sallayan herkese de ‘kardeşlerimiz’ diyerek gelsinler diyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ı ekonomi üzerinden sert eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, “Milletin cenazesine de geciktiniz, düğününe de geciktiniz. Şimdi verdiklerinizle koltuk takımı almaz hale getirdiniz. Doğumu planlamaya da geciktiniz” dedi.