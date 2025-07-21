Yavuz Ağıralioğlu Siyasal İslamcı mı? A Parti Genel Sekreterinden iddialara yanıt!

Ağıralioğlu’nun partisi adına yanıt ise A Partisi Genel Sekreteri Nihal Ağca’dan geldi. Ağca, mevubahis paylaşımı ve Yavuz Ağıralioğlu'nun milliyetçiliğini sorgulamanın “boş ve kötü niyetli bir çaba” olarak nitelendirerek şöyle konuştu:



“Ben dahil yakın çalışma arkadaşlarına bakarsanız, Yavuz Başkan’ın siyasi pratiğinin siyasal İslamcı değil, tüm inançlara, mezheplere ve milletlere saygı duyan tam bir demokrat olduğunu görürsünüz. Kendi dünyasında ise samimiyetle inanan, inancı gereği yaşamaya çalışan bir Müslümandır.”



YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE DEMİŞTİ?



Yavuz Ağıralioğlu ise geçtiğimiz aylarda Kocaeli'nde bir muhabirin sorusunu yanıtlayarak şunları kaydetmişti:



Siyasal İslamcılıkla bizim Müslümanlığımız arasında şöyle bir fark var. Müslüman olanlar kendilerinin inandıkları dine ne kadar layık olduğunu düşünürler. "Ben acaba inancımı taşıyabiliyor muyum, ben inanç hassasiyetime uygun yaşayabiliyor muyum?" diye düşünürler. Müslümanlar böyledirler.

Siyasal İslamcılar başkalarının ne kadar Müslüman olduğunu konuşur. Ben başkalarının ne kadar Müslüman olduğunu hiç konuşmam. Bunu hak da görmem. Yani sizin inancınızı tartmam. Ben Müslümanım kendi Müslümanlığımı konuşurum. Mesela şövenizmle milliyetçilik arasındaki fark da odur.