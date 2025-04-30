Yavuz Ağıralioğlu'na özel beste: 'Bizim Parti Anahtar'. İsmail Türüt söyledi

Anahtar Parti, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun Trabzon ziyareti öncesi hazırlanan besteyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı İsmail Türüt, Anahtar Parti için hazırladığı şarkıyı Karadeniz ezgileriyle renklendirdi. ”Bizim Parti Anahtar” isimli özel beste Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu’nun parti kuruluşundan bu yana yaptığı ziyaretlerden oluşan özel kliple tanıtıldı.

Kuruluşunun altıncı ayında daha fazla ilgi görmeye başlayan Anahtar Parti’nin iddiasını ortaya koyan bestenin sözleri ise şöyle:

“İşaretler, semboller, simgeler değişiyor. Siyaset dünyasında dengeler değişiyor. Yola çıktım karadan, başkentten, Ankara'dan. Nasip eylesin sana iktidarı yaradan. Ülkemde çok parti var, bizim parti Anahtar. Anahtar Partisi’nin tek hedefi iktidar. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Ağıralioğlu’nun tek hedefi iktidar.

Bir asır geldi geçti, bir Atatürk gelmedi. Kendi rahmetli oldu, fikirleri ölmedi. Yüz olan dertlerime yüz daha ekliyorum. Atatürk gelmez ama bir Yavuz bekliyorum. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Anahtar Partisinin tek hedefi iktidar. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Ağıralioğlu’nun tek hedefi iktidar.

Var mıdır bir kahraman destanı yazılmamış? 40 yılı siyaset yapmış, bir gram bozulmamış. Yavuz Bey bu milletin dilindesin dilinde. Siyaset anahtarı şimdi senin elinde. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Anahtar Partisinin tek hedefi iktidar. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Ağıralioğlu’nun tek hedefi iktidar.

Bana sorsanız eğer liderin nasıl olmalı. Çalmayan, çaldırmayan dürüst asil olmalı. Yerli millî demokrat hem de cesur olmalı. Kusursuz insan olmaz azcık kusur olmalı. Ülkemde çok parti var bizim parti anahtar. Anahtar Partisi’nin tek hedefi iktidar. Ülkemde çok parti var, bizim parti anahtar. Ağıralioğlu’nun tek hedefi iktidar.

Liderlik bir nimettir, sevmektir sevilmektir. Gönülleri fethedip gönüllere girmektir. Her kapıyı çalacak her evden oy alacak. İktidar olacaksa hak ederek olacak. Ülkemde çok parti var bizim parti anahtar. Anahtar Partisi’nin tek hedefi iktidar.”