Yavuz Ağıralioğlu’ndan Bahçeli’ye Halk TV'de Öcalan tepkisi

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programına konuk olan Anahtar (A) Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Öcalan’ın hapisten çıkarılması teklifine tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, yapılan çıkışlarla bir cinayet şebekesi olan PKK’nın Kürtlerin meşru temsilcisi olarak kabul edilmesinin önünü açıldığını dile getirdi.

Ağıralioğlu, MHP’lilerin lidere sadakat üzerinden ‘vardır bir bildiği’ söylemine de tepki göstererek, makul bir açıklama istedi.

Ağıralioğlu, “Mevzuyu uzatmayın lütfen. Millet bedelini ödeyecekse ne yaptığınızı anlatın bize. Bunu niçin yapmak zorundasınız? Niçin bunu yapacak kadar sıkıştınız?” dedi.

Ağıralioğlu, AKP’nin 2010’da başlattığı Çözüm Süreci’nde teröristlerin şehirlere inip hendek kazdığını hatırlatarak, terörist başının muhatap alınması nedeniyle yaşanan süreçte 1250 Türk askeri ve polisin şehit olduğunu ve Türkiye’nin şehir güvenliğini kaybettiğini vurguladı. Kürtlere yapılacak en büyük hakaretin terör örgütü PKK’nın ‘meşru’ muhatap olarak görülmesi olduğunu dile getirdi.

“ÖCALAN’IN MUHATAPLIĞI ŞEHİRLERİ KAYBETMEMİZE SEBEP OLDU”

Yavuz Ağıralioğlu şöyle konuştu:

“O zaman Öcalan’ın muhataplığı şehirleri kaybetmemize sebep oldu. Kendi memleketimizin şehirlerine, sokaklarına kurulan barikatları geri memleket lehine alabilmek için 1250 evladımızı şehit verdik. Öcalan’ı muhatap aldılar, şehirleri kaybettik. Evlatlarımız, sokağa düşmüş devleti yeniden toplayıp, devletin yeniden iradesiyle baş etmek için şehit oldular. Sonra İstanbul seçimlerinde bir daha heves etti. Öcalan’a mesaj verdirerek, Öcalan’ı muhatap alarak seçim kazanmaya heves etti siyaset. İstanbul seçimini kaybetti. Şimdi bir daha muhatap olunuyor. Bu muhataplıkta yine istinat memleketin, milletin hakkı hukuku değil, terör örgütü ve terör örgütü başı olunca bu sefer devletin, milletin varlığını kaybederiz. Böyle münasebetsiz işlere heves edilmesini asla doğru bulmuyorum.”