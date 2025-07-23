Yavuz Ağıralioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar: Korunması gereken Türklerdir, Cumhuriyet'e meydan okuyorlar, Oğan ve Akşener bizi lekeledi!

ALPEREN İNCE / YENİÇAĞ



Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı, kendisini ziyaret eden A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'yla sohbetinden notları kamuoyuyla paylaştı.



Ağıralioğlu, özellikle MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Bir Kürt, bir Alevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun” önerisine sert ifadelerle karşı çıktı.

“BUGÜN KORUNMASI GEREKEN TÜRKLERDİR”

Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin soruya Ağıralioğlu, “Birisi de bir görevi Türklere uygun görse keşke” diyerek başladı. Ağıralioğlu, “Bugün Gürcü olduğunu söyleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Yardımcısı bildiğimiz kadarıyla zaten Kürt. Yönetimde Kürt var, Gürcü var, Laz var, Arap var. Türk var mı bilmiyorum. Onlar olmasın demiyorum ama bunlara bakarak ne yönetim, ne Meclis ne de bürokrasi oluşturulur. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu anlayış yoktur. Olamaz. Ama bir etnik grubu koruyacaksak bugün Türkiye’de korunması gereken Türklerdir” ifadelerini kullandı.

“BİTEN ÖRGÜTLE MASAYA MI OTURULUYOR?”

A Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ikinci bir çözüm süreci olasılığına dair tartışmalara sert tepki gösterdi. Cezaevinde Fatih Altaylı’ya yaptığı değerlendirmelerde Ağıralioğlu, iktidarın önce “terör bitti” açıklamaları yaptığını, ardından ise “bitmiş örgütle pazarlık edilecek noktaya” gelindiğini söyledi.

Ağıralioğlu, “Bunlar değil miydi? 10 ay önce ‘terörü bitirdik’, ‘100 kişi kaldı’, ‘hepsinin göz rengini, ayakkabı numarasını biliyoruz’ diyenler. Ne oldu şimdi?” ifadeleriyle çelişkiye dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda sözde silah bırakma törenini hatırlatan Ağıralioğlu, “Törenle geldiler, Cumhuriyet’e adeta bir ultimatom okudular, sonra geri döndüler. Hani pazarlık yoktu? Hani şart yoktu?” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde yapılan bir toplantıyı da hatırlatan Ağıralioğlu, “Korucu aşiret reisleri Soylu’ya demişti ki; ‘Tam PKK'yı yok etme noktasına geliyoruz, Ankara bir düdük çalıyor, mücadele duruyor. O arada PKK toparlanıyor.’ Korkarım bugün yine olan bu” diye konuştu.

“SİNAN OĞAN VE MERAL AKŞENER BİZE LEKE BIRAKTI”

Yavuz Ağıralioğlu, partisinin AKP tarafından desteklendiği yönündeki iddialara da sert çıktı. Cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuşan Ağıralioğlu, bu algının kaynağında Sinan Oğan ve Meral Akşener’in tutumlarının yattığını söyledi.

Ağıralioğlu, “Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşere'nin bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var. Haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar.” dedi.

Ağıralioğlu, bugüne kadar AKP'den çokça davetler aldığı ancak gitmediğini kaydetti:

“Peki sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi? Elbette etti. Gittim mi? Hayır! 2023’ü düşünün. Ben İYİ Parti’den neden ayrıldım? Kılıçdaroğlu’nu aday yapacaklardı diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istemediği bir aday mıydı? Hayır. AKP'nin tam da istediği adaydı. AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday olmasın diye partiden ayrılır mıydım?” sözleriyle kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.