Yavuz Ağıralioğlu’ndan Erdoğan’a sert çıkış!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir ziyareti kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağıralioğlu, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada kritik değerlendirmelerde bulundu.



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu atanamayan öğretmenlerle ilgili, “Tayyip Bey hizmet eden bir devlet anlayışıyla iktidara geldi biz, hesap veren devletle geliyoruz. Bunlarla ilgili hazırlık yapıyoruz. Atanamayan öğretmenler diye bir şey var. Çocuklar diyor ki, sizin boyunuz kadar kitaplar bitirdik, sizin deneme tahtanız olmaktan yorulduk diyor. Bu kadar kontenjan açmayın, iş veremeyecekseniz. Bir plansızlığa teslimiz. Anahtar Parti memleket mücadelesi veriyor. Tayyip Bey refahta değil sorunlarda bir ortaklaşma sağladı sağ olsun. Beslenemediği için zekâsı gerileyenler, günde bir öğün yemek yiyemeyenler… Çocukların mağduriyetini devletin gidermesi lazımdır. Bu memlekette artık değişim zamanı geldi. Sorunlar vardır, çözüm anahtardır” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir ziyareti kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ağıralioğlu’na İdari ve Mali İşler Başkanı Zafer Demir ile Nevşehir İl Başkanı Umut Ergül eşlik etti. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

‘’BU KADAR UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY OLAMAZ’’

“Siyaseti, ne yaparlarsa yapalım bize oy verecekler zaten duygusu bozuyor. Millet niçin iktidardan korksun ki? Vekalet verdiğimiz adamlardan korkar hale geliyoruz. Hakkı yenenler seslerini çıkaramıyorlar. Bu kadar utanç verici bir şey olamaz. Bizim şimdi millet hükümetten korkuyor. Şehit yakını korkar mı? Ne demek bu? Ayıp şeyler. Türkiye de bütün sorunları çözeriz. Siyasetçi haddini bilecek. Kafasına göre bir iş yapmayacak. Çocukları deneme tahtasına çevirdiler. Her yıl mir müfredat deniyorlar. İsmet Yılmaz, TEOG Sınavının kaldırıldığını basın mensuplarından öğrendi. Milli Eğitim Bakanı’nın bundan haberi yoksa işler doğru yönetilmiyordur.

‘’ŞÖHRETLİLERİN ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİĞİNİ GÖRDÜK’’

Her türlü imkânı olan bir hükümet memleketin sorunları çözemiyor, duymuyor, halktan kopuk hale geliyor. Biz şimdi Anahtar Parti olarak sahaya çıktık, AK Parti de MHP de sahaya çıkacak. Liyakatli Şöhretsizler diye bir şey dile getirdik, şöhretlilerin ülkeyi ne hale getirdiğini gördük.

‘‘BİZİMKİLER TERÖRİST EDİNMEDEN DURAMIYOR’’

Bizimkiler terörist edinmeden duramıyor. MHP, AK Parti terörsüz diye bir şey uydurdular. Sonra DEM partnerleri oldu. Patron millettir. Türkiye de değişim zamanı geldi. Tayyip Bey bırakmamak için her şeyi yapacaktır. Bizde bundan daha iyi bir ülke olacağına inanıyoruz. İnsanlar uzayda koloni kurmayı planlıyorlar, bizimkiler diploma konuşuyorlar. Biz memlekette nöbet yerimize yürüyoruz. Memleketin sorunları yenelim diye koşturuyorlar. Hükümet kabalık sevdiği için bizim nezaketimiz onlara değişik geliyor. Çocuklarımıza güzel bir vatan bırakmak için çabalıyoruz.

‘‘KEFARET PARTİSİYİZ’

Bize oy verilir, devlet verilir, millet verilir. Tayyip Bey endişe etmesin ben gidersem kim gelecek diye. Tayyip Bey’in söz verip yapamadığı bende. Devlet Bey’in söz verip yapamadığı bende. Biz, AK Parti ve MHP’nin kefaretiyiz. Osmanlı’nın tüm borçlarını Cumhuriyet nasıl üstlendi, bende ne var ne yok alıyorum üstüme.

‘’MİLLET, HAMİYETLİ EVLATLARINI BULUR VE SEÇER’’

Seçmen değiştirir. Milletin şunu anlaması lazım ‘ben patronum.’ İstediğimi getiririm istediğimi götürürüm. Millet, hamiyetli evlatlarını bulur ve seçer. AK Parti eskiden bu kadar sahadan kopuk değildi. MHP oy derdinden azade bir partidir. Tayyip Bey yüzde 5 alamaz karnesiyle yüzde 51 alıyor. Seçilince her şeyi yaparım duygusu var bizimkilerde. Seçilince her şeyi yapacaklarını zannediyorlar. Trump’ı görünce bizimkiler baya kibar. ‘Gazze’ye otel mi yapsak’. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sizden kalanları toparlayacağız diye canımız çıkıyor. Bize teşekkür etmeniz lazım. Sizin yapamadıklarınız yüzünden bizim gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı.”