Yavuz Ağıralioğlu'ndan iktidarı zora sokacak çağrı!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü PKK’nin "fesih" kararına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye, bu takdimle sunulan hiçbir hedef, Türkiye’nin sırtını dönebileceği bir hedef değildir. Terörsüz Türkiye, teröre bu kadar evlat vermiş, can vermiş, bu kadar ağır bedel ödemiş bir milletin, kendi evlatlarını katletmiş bir cinayet şebekesine evlatlarının tabutundan haykırabilmiş, ‘evladım, silahlarınızı bırakın, annelerinizin babalarınızın yanına dönün’ diyebilen bir milletin elbette ‘terörsüz Türkiye’ hassasiyeti vardır.

Bu hassasiyet, herkesin ortak sükunetidir. Kimse ‘terörlü Türkiye olsun’ demez. Kimse ‘kan aksın’ demez. Ama bazen, siyasetin şehvetine hassasiyetlerimizi duyulmaz hale getiren bir kakofoni hakim oluyor. Milliyetçilerin hassasiyetlerini konuşurken, asabı bozuk milliyetçi de olmayız.

Hem devleti koruyacağız hem kaygılarımızı ifade edeceğiz, hem geçimsiz olmayacağız, hem kızgın olmayacağız, hem tebessümlü olacağız, hem PKK’ya kızacağız, hem devletimizi koruyacağız, hem beraberliğimizi koruyacağız, hem 'Kürtleri PKK bizden almasın' diye hassasiyet göstereceğiz, hem 'Kürtleri Netanyahu bizden almasın' diye hassasiyet göstereceğiz, hem siyaseti koruyacağız, siyasetçilerin itibarını koruyacağız."

"REFERANDUM TEKLİF EDİYORUZ"

"Milletimiz şu anda sessiz. Siz bu sessizliği onay zannediyorsunuz. Bu sessizlik onay sessizliği değil" diyen Ağıraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadarını nasıl yapabildiğinize halen akıl yetiremediler. ‘Bu kadar da değildir’ diyorlar. 'Mutlaka bizim bildiğimiz bir şey vardır' diye içlerinde bir şey büyütüyor milletimiz. Normalde bunu başkası yapsa, o diyene gezme, nefes alma ve yaşama imkanı vermezdi bu millet. Bu dediklerinizi Özgür Özel Bey dese, bu dediklerinizi biz desek mesela, bizim sokakta gezme hakkımızı bırakmazdınız, biz dışarıda basın toplantısından sağ çıkamazdık. Silivri’ye, iddianamemiz 25 yıl sonra hazırlanırdı.

Detaylarını milletimize söyleyeceğiniz referandum teklif ediyoruz. Millet onayı lazımdır buna. Anaların babaların, evlatların, Türk milletinin onayı lazımdır buna. Çünkü siz geçen seçimi bunun tam tersini söyleyerek kazandınız. Şu anda siyasi meşruiyetinizin bir ayağı kırıktır. Siz bu yaptıklarınızın tam tersini yapmak için, PKK’nın canına okumak için seçildiniz. Meşruiyetinizi kaybettiniz. Bu yetki meşruiyeti kaybıdır.”