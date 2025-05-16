Yavuz Ağıralioğlu'ndan iktidara zehir zemberek sözler

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında Teke Tek programına konuk oldu.

HAİNLERLE KAHRAMANLAR YER DEĞİŞTİRİYOR

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağıralioğlu, burada yaptığı açıklamasında özetle şunları söyledi:

İki yılda bir hainlerle kahramanlar yer değiştiriyor Türkiye'de. Yani Türkiye'nin siyasal algoritması da buna göre değişiyor. Hain kimdi? Devlet düşmanı kimdi? Beka neydi? Kim kiminle beraberdi? Kim dosttu, kim düşmandı belli değil. Siyaset kurumu artık bir güven öznesi olmaktan çıktı. Siyasetçiler layüsel varlıklar olduklarını düşünmeye başladılar. Herkes hesap veriyor. Peki bu siyaset her istediğimi söylerim, her istediğimde dost olurum, düşman olurum, düşmanlığımın da dostluğumun da hikmetinden sual olunmaz. Bu ukalalık nereden bulaştı? Bu siyaset ne zaman hesap verecek? PKK öyleydi böyle olabilir. Daha önce Irak'ta da oldu. Gözümüzün önünde Saddam’a kaç bin tır silah verdiler. PYD'ye verilen silahların kaç bin katını verdiler Saddam'a? Saddam bir ara Avrupa'nın göz bebeğiydi, İran'a vururken. Aslan Saddam, kaplan Saddam, yürü Saddam, arkandayız Saddam. Sana silahlar veriyoruz Saddam. Sonra Saddam'ın akıbetine bakın. Bu Ortadoğu ayartılmış. Kendisine devlet vaadiyle kandırılmış, kendilerine imkân verilmiş. Sonra ülkeleri, ırzları, iffetleri çiğnenmiş ülkeler toplamıdır bu Ortadoğu.

KENDİ EVLATLARININ KATİLİNE SESLENEN ANALARIN YURDU!

Bizi PKK ile vurdular. PKK ile vururken Kürtleri bizden koparmaya çalıştılar. Biz 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz, evlat veriyoruz. Bir gün mesela PKK'ya kızıp Kürt'e kaşımızı, gözümüzü düşürmedik. PKK'yla Kürt'ü bizden almaya çalıştılar, koparamadılar, başaramadılar. Kendi evlatlarının cenazesinin üstünden, evlatlarını vuranlara seslenmiş anaların yurdudur burası. Trabzon'da bir şehidimizin anası 90’larda evladını vuranlara seslenebildi. Evladının naaşının üstünden dedi ki; ‘çıkışı yok bu yolun, dönün evlerinize.’ Kendi evlatlarının katiline böyle seslenebilen analarının yurdudur.

PKK İLE YAPAMADIKLARINI NETENYAHU İLE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

PKK ile yapamadıklarını Netenyahu ile yapmaya çalışıyorlar. Kürtleri Netenyahu'nun azgınlığının şemsiyesi yapmaya çalışıyorlar. Adı otonom bölge. Aslında bir terör devleti ama İsrail'in güvenlik şemsiyesi gibi çalışacak. YPG, PYD bölgesinde bunlara tahsil edilmiş alan. Benim burada rahatsızlık duyduğum şey şu; Siyasetin, ferasetinin sınıfta kaldığı yer. Bizimkilere diyorlardı ki o zamanlar, bu Ortadoğu'ya biz girersek züccaciye dükkanına girmiş fil gibi oluruz, siz bu bölgeye 400-500 yıllık ağabeylik yaptınız. Buranın rehabilitasyon sürecinde sizin bulunmanız çok iyidir. Siz buranın ağabeyi olursanız, modern Müslüman ülke olarak, Ortadoğu gibi değilsiniz siz, burada bizim partnerimiz olun. Bu bölgenin demokratikleşme süreçlerini sizlerle beraber yönetelim. Büyük Ortadoğu Projesi. Bize bunu dediklerinde PKK'ya, PYD’ye devlet kuracaklarını biliyorlardı. Benim burada hassasiyet noktam şu; 2025'deyiz, 2035'te ne planlıyorlarsa ona engel olmamız lazım. Terör devletine engel olmamız lazım.

YİNE AYNI TEZGÂH

Büyük Kürdistan dedikleri şey, Büyük Kürdistan değildir. Bu İsrail'in güvenlik şemsiyesidir. Bu son ayartılmamış, son kandırılmamış, kalbi, ırzı, iffeti çiğnenmemiş, son topluluktur. O yüzden 40 yıldır direniyoruz. PKK'ya PKK diyoruz, Kürt'e kardeş diyoruz. PKK'ya düşman diyoruz, Kürtleri asla kaptırmayacağız diyoruz. Şimdi yine aynı tezgâh. Son parçası geliyor. İran'a kadar uzanacak sonra Türkiye’yi de içine dahil edecekleri bir bölünme sürecinin, 100-150 yıllık projedir bu belki. Doğu sorunu diye başladığımız, konuştuğumuz şeyin şubeleridir bunlar. Ama böyle komplocu olmaya gerek yoktur. Onlar hep onu isteyecekler. Türkiye'de hep buna direnecek. Biz hamaset girdabına düşmeden vazifelerimizi doğru yapmalıyız.

DIŞ KÜRTLER DİYE DE BİR MESULİYETİMİZ VARDI

Yani sizin diplomasi dediğiniz şey başınıza bela gelmeden, bu kadar silah buraya verilmeden, PKK bu kadar silahlandırılmadan sizin araya girmeniz gerekir. Yani mevzilerinizi almanız lazım. Benim gördüğüm şey şu, devletimiz çadır devleti değildir, büyük bir devletiz. Ama büyük devlet olmamızı artık göstermek zorundayız. Başımıza bela geldikten sonra toparlanmaya yeteriz değil. Başımıza bela gelmeden tedbir alabilen, yönetebilen devlet. İsrail'e tek karşı çıkanlar Müslümanlar değil. Her vicdan sahibi karşı çıkıyor. Onlarla birleşmek lazım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi bir romantizme kalbimizi kaptırıp kendimizi kapatmamalıyız. Sen ülkenin sorunlarını çözeceksin. Mesela bizim bir ayıbımız var. Dış Türkler diye bir hassasiyetimiz var. Ama bizim bir dış Kürtler diye de bir mesuliyetimiz vardı. İhmal ettik. Dış Kürtler diye bir mesuliyetini ihmal edince o dış Kürtler başkasının Kürtler haline getirildi. Dolayısıyla sen dış Türkler dediğin kadar dış Kürtler diyebilseydin, ona uygun stratejiler geliştirebilseydin bugün başka şeyler konuşacaktın belki. Sen burada Kürt dediğine kardeş dediğine öbür tarafta peşmerge diyorsun. O da bunların akrabası. Bunlar onların akrabası. Bu süreçleri yönetebilecek bir derinlikli diplomasiyi, stratejiyi yönetemedin orada.

AVRUPA BİZDEN VAZGEÇEMEZ AMA…

Türkiye; meşruiyet alanlarını doğru kullanacak, gücünü doğru kullanacak, toplumsal beraberliğini doğru kullanacak, kapasitesini doğru kullanacak, dostlarını doğru seçecek. Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Bu kadar bu koordinatlarımızın, dilimizin böyle olmasına rağmen hala yüzümüz bin yıldır olduğu gibi Avrupa'ya dönüyoruz. Dolayısıyla Avrupa bizden vazgeçemez ama pazarlığı doğru yapabilecek imkân senin gücüne bağlıdır. Finans krizi yaşıyorsun, bütçe açığın var, cari açığın var. Rekabet gücün yok. Bu şartlarda senin herhangi bir sorunu çözebilmek kapasiten azalıyor. Yani güçlü olsan başka olur. Gözden çıkarılamaz partner olsan mesela. O zaman senin diplomasinde, senin iş yaptığın firmalar senin diplomatın oluyor.

LOZAN VURGUSU

Lozan hassasiyetinin böyle düşük volümlü kalmasının sebebi budur. Yani hakikaten iç ses gibi bir grup dindarlarımız şöyle demeyi çok severler; ‘Lozan da yani biraz başımıza dert doldu.’ Ne dert oldu başımıza? Bu ulus inşa edildi. Şimdi bakıyorum bunların dillerinde şöyle bir şey var; Asli unsur, tali unsur. Yahu bu imparatorluk terminolojisidir. Asli unsur, talih unsuru imparatorlukta olur. Ulus devlette böyle bir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan Türk Itlak olunur. Dünyanın en medeni vatandaşlık teminidir. Ne istersen olabilirsin. Asla kimlik inkâr diye bir şey yoktur. Bu topraklarda ırkçılık yeşermez. Halbuki bizim demokrasimizin standartlarındaki aşınma suistimal alanlar oluşturdu. Bugün bunu halledersiniz, yarın Aleviler'i kaşırlar. Onu halledersiniz, daha önce dindarlar kaşırdılar. Onu halledersiniz, daha önce milliyetçiliği, komünizmi kaşırdılar. Çatışma alanlarından sizin ülkenizin yaşam standartları, demokrasi ve hukuk standartları kötü olunca o sorunları kaşıyarak toplumsal faylarınıza enerji yüklüyorlar zaten. Çözün ülkenizi yaşanabilir ülkeler sıralamasında yükseltin. Bunu yapmazsanız şimdi Lozan diyorlar. Lozan'da teşkilat-ı esası kanununa yürüyorlar. Diyorlar ki iki kurucu unsur… Lozan demelerinin sebebi odur.

AYNI HATAYI İKİNCİ KERE YAPIYORSUNUZ

PKK şöyle bir propaganda aksına kendini taşımaya çalışıyor. Mücadele ettik, başardık. Silahlı terör mücadelesini yapmasaydık biz bu hale gelemezdik. Bu devleti karşısında böyle muhatap alamayacaktınız. Zaten benim itirazım da orayadır. Siz 260 kişi kaldığını söylediniz, elinde bırakacak silahı kalmamış terör örgütüne. Nasıl olur da bu propagandaya imkân verirsiniz? Bunu daha önce yaptınız çözüm sürecinde. Daha önce çözüm sürecinde PKK'lılar şöyle geziyordu. Bu devleti sizin karşınızda biz çöktürdük. O zaman yaptığınız hatanın aynısını şimdi ikinci kere yapıyorsunuz. O zaman şehirlerinizi kaybettiniz. Şimdi devletinizin aklını kaybediyorsunuz. O yüzden bu dilin önünde arkasındaki şehveti görüyorum. Onlar böyle heves edecekler. Ama anayasayı falan bu işlere bulaştıracaklar mı göreceğiz.

BOŞA DÜŞTÜĞÜNÜZ YETKİ İÇİN ONAY İHTİYACINIZ VAR

Siyasetçilerin dostluğuna, düşmanlığına, ittifaklarına, hasımlıklarına asla itibar edilmez. Bunlar dost olduklarına düşman, düşman olduklarına dost olurlar. Bunların ipiyle kuyuya inilmez duygusu çok galiptir. Geçen seçimi kazandığınız pratikle bu seçimi hedef haline getiriyorsunuz. Siz geçen seçimi bunların canını okuyacağız. Bunlar kazanırlarsa bu yapılanların hepsinin daha beterini yapacaklar diyenlerin hepsi bin beterini yapıyorlar. Geçen seçim vekaletinizi böyle aldınız. Bunu milletin unutmaması lazım. Fakirliğe, yüksek enflasyona, işsizliğe razı oldu millet. Dedi ki ‘biz aç kalırız, vatansız kalmayız.’ Çünkü hükümet şöyle propaganda etti. ‘Tamam biraz maddi zorluklarımız var. Halledeceğiz. İşiniz yok ama vatansız da değilsiniz. Devlet millet düşmanlarına da gülmedik. Eğer bunları seçerseniz bunlar Öcalan’la oturacaklar. Öcalan’ı serbest bırakacaklar. Demirtaş’ı bırakacaklar.’ Bir sürü şey söylendi. Şimdi hükümetin seçimi kazanmak için kullandığı pratikteki itham ettiği ne varsa şimdi propaganda diye savundu. Şimdi bu meşruiyet kaybının yetkiye ihtiyacı vardır. Siz PKK ile mücadele etmek için milletinizden onay aldınız. Siz bu PKK'nın canını okuyacağız. Bu Kandil'le beraber olanlarla rekabet edeceğiz. Bu vatanı onlara bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı makamının Kandil'in gölgesinde seçilmesine müsaade etmeyeceğiz. Seçmeye heves edenlerin de canını okuyacağız dediniz. Böyle seçildiniz ve millet bu hassasiyetinizi vatansız kalmayalım, devletsiz kalmayalım, işsiz kalalım, aç kalalım diye seçti. Siz vatandaşınızdan yetkiyi böyle aldınız. Aldığınız yetkiyi şimdi Öcalan'a umut hakkı, Tecrid Kaksın, PKK’lılara af falan… Madem bu kadar iddialısınız, o zaman seçim propagandasını şöyle yapsaydınız; ‘Aziz milletimiz bize oy verin, bize oy verirseniz İmralı'ya heyet göndereceğiz’ deseydiniz. Deseydiniz de görseydiniz. Deseydiniz ki bize oy verir, seçerseniz Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağıracağız. Meydan meydan gezip deseydiniz ki ‘aziz milletim bize oy verin. Terörsüz Türkiye hedefi için biz İmralı'yı muhatap alacağız. DEM heyetini karşılayacağız. Çocuklarınızın katilini meclise çağıracağız.’ PKK kendini feslesin. Şimdi aldığınız yetkinin meşruiyeti kalmadı. Boşa düştünüz. Şimdi bu boşa düştüğünüz yetki için onay ihtiyacınız var. Kafanıza göre seçildiniz. Seçilmişlikten doğan hakkınızı istediğinizi yapma hürriyetine dönüştüremezsiniz. Seçilmiş olmayı her şeyi yapma hakkı zanneden bir siyasal üslup gelişti. Trump'ta da var bu. Trump'ı görünce bizimkiler bayağı kibardır. Trump seçildim, Gazze'ye otel yapayım diyor. Delirmiş durumdalar. Seçimli krallar dönemi başladı dünyada galiba. Böyle bir metodolojik savrulma var. Tayyip Bey'in, AK Parti'deki arkadaşların ve hükümetin şunu bilmesi lazım. Siz seçildiniz. Nasıl yönetme yetkisini aldınız anlamına gelmiyor bu. Nasıl yöneteceğiniz kanunlar, kurallar belirliyor. Siz sadece yönetme yetkisi aldınız. Siz şimdi seçilmişliğinizi, istediğimi yaparım yetkisi zannediyorsunuz. Yetkiniz boşa düştü. Meşruiyeti yoktur bu yetkinizin. Bunun tam tersini propaganda edebilirsiniz. Bu bir referandum talebi.

VURANLARA SORUYORSUNUZ, VURULANLARA DA SORACAKSINIZ!

41 yıl çok ağır bedel ödediğimiz bir süreç. Vuranlara soruyorsunuz. Ne yapalım diye. Vurulanlara da soracaksınız. Vuranlara kongre topla diyorsunuz. Sanki İnsan Hakları Derneği kongresi yani. Sanki işte Çevre Koruma Derneği kongresi. Ne kongresi toplatıyorsunuz bunlara? Kongre toplatıyorsunuz. Sonra kararlarını açıklayacaklar diye önceden Kandil’in ulağı gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Bugün gelecek müjde, yarın gelecek müjde. Yani koca hükümet Kandil'in vereceği müjdeli haberlerin ulağı gibi davranmaya başladı. Bundan da mahcubiyet duymuyorsunuz. 40 yıldır devlet millet yaşasın diye evlatlarını verenlere soracaksınız. Yani sizin bunu yapmaya yetkiniz yok. Milletinizden bunun tersini diyerek yetki aldınız. Yani sizin bu yetkinizi tam bu yaptığınız şekilde milletinize sunmanız lazım. Çünkü milletiniz size bunun tersi için oy verdi. Milleti kandıramazsınız. Bu yetki kaybı, meşruiyet kaybının onaya ihtiyacı vardır. Referandumu ben epeydir dillendiriyorum. Bu referandum hükümetin siyasi olarak bu meseleyi çözme samimiyeti varsa diyelim, bu samimiyetin de toplumsal temelini kuvvetlendirecek bir şeydir. Yani siz böyle istediğimi yaparım, şehit anılarına yemek veririm, yemekte onlara duygusal bir konuşma yaparım da olmaz bu iş.

İKİ TANE YETİM ÇOCUK İÇİN ÖLÜYOR

Şehitlerimiz ölmez diye konuşmayı çok sever siyasetçilerimiz. Şehitler ölmez ama siz dönüp geldiğinizde bir saat sonra mezarın başına gidin bakalım, kim kalıyor mezarın başında. Onlar için ölüyor. Bir garip anne için ölüyor. Bir garip baba için ölüyor. İki tane yetim çocuk için ölüyor. Uzuvlarını kaybedenler var. Cumhurbaşkanımız dahil AK Parti grubunda mesela şöyle yapın. 60 sene yaşıyorlar, diyelim 20 yaşında gazi oldu. Gözlerini kaybetti, 60 sene gözleri olmadan yaşıyor bu insanlar. Gözünüzü kapatarak gruba gider misiniz lütfen 5 dakika. İnsanlara biraz empati yapın. Gözlerinizi kapatın ve gruba gidin bakalım gidebiliyor musunuz? Gazi oldu, gazilik çok büyük bir makam diyorsunuz. Bizim hissemize konuşma yapmak düşüyor. İnsanlar bu gazi oldukları duygusuyla 60 sene geziyorlar. Uzuvlar olmadan geziyorlar. Kolsuz bacaksız geziyorlar.

BU SÜRECİ SİZE YAPTIRAN ŞEY NEDİR?

Süreci bilmiyoruz. Kim başlattı? Bilmiyoruz. Niçin mesela bunu 99'da başlatmadınız? Bilmiyoruz. 2013'te niçin sövdünüz birbirinize? Bilmiyoruz. Devlet Bey şimdi olağanüstü ferasetiyle bir şey yaptı diyelim. Sizin bu olağanüstü ferasetiniz 2013'te niçin Tayyip Bey'i sövüyordu? Niçin o zaman birbirinize galiz laflarla hakaret ediyordunuz? Mesela 99'da sizin iktidarınızda teslim edildi. Bugün razı oldunuz bu metin, bu PKK adına açıklanan bu metin razı olsaydınız bu 26 yılda kimse ölmeyecekti. Bunun hesabını kim verecek? Yani 2013'te mesela razı olsaydınız bu metne. Yine o zaman birbirinize galiz hakaret etmeseydiniz yine olmayacaktı. Bize şunun izahını yapacaksınız. Bu süreci size yaptıran şey nedir? Ben sürecin Öcalan'ı bize veren mekanizmayla bize bunu yaptıran mekanizmanın aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü rahmetli Bülent Ecevit biz bunu yakalamadık. Bizi bunu paketlediler, verdiler. Niye verdiler anlamadım dedi. Aradan geçiyor 26 sene efendim. Bu süreç niye başladı anlamadık. Dolayısıyla bu kadar büyük... Bu kadar toplumsal bedeli bu kadar ağır olan bir süreci yönetiyorsanız ciddi olacaksınız.

MİLLET SİZİN ÖĞRENME MALİYETLERİNİZİ GÖĞÜSLEMEKTEN YORULDU

Planlar doğru konuşulacak. Silahlar diyorsunuz belli değil. Adamlar diyorsunuz belli değil. PKK diyorsunuz PYD ne olacak? KCK ne olacak? SDG ne olacak? Ne konuşuyorsunuz? Bu işin Suriye ayağı ne? Bunlarla ilgili hiçbir mevzu yok. Her dediğinin tersini bu kadar rahat söyleyebilme hevesinde olan bir hükümet. Paldır küldür her istediğini böyle yaparım, bir şey olmaz diyebilen, gelişine topa vurayım Allah kerimdir diyebilen bir hükümet. Bizim endişe sebebimiz olmasın mı? Yani bunun tam tersini 3 ay sonra söylemeyeceklerinin garantisi ne mesela? Yani hiçbir garantisi yok. Bu millet sizin deneme tahtanız değil. Bu millet sizin öğrenme maliyetlerinizi göğüslemekten yoruldu artık. Sizin tecrübe alanınız değil. Biz sizin tecrübe kazanacağınız, akıllanacağınız ve bunun bedelini bize ödeteceğiniz mekanizmada kurbanlarınız değiliz. Haddinizi bileceksiniz. Milletinize hesap vereceksiniz. Milletinize ne yapacağınızı, niçin yaptığınızı ve bunu size yapanların yaptıranların hangi tehlikeyi savuşturduğunu anlatacaksınız bize. Yani diyeceksiniz ki efendim biz bunu şu yüzden yapmak istiyoruz, şu tehlikeyi savuşturuyoruz, ne tehlikeyi savuşturuyorsanız onu da söyleyeceksiniz bize.

DEVLETİN BAŞINDA DEVLET VARSA NE BU ÜLKENİN HALİ?

Ben devletin aklı dediğim şeyin uzunca zamandır hayal kırıklığını yaşayan bir kardeşinizim. Devlet aklı dediğim şey eğer akıl olarak devletin başında olsaydı bugün bizim başımıza bu belalar gelmezdi. Rahmetli Başbuğun vefatından sonra devletin başına devlet gelecek coşkusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin enerjisini konsolide etmişti. Devlet Bey'in ismiyle Ülkücü Camii'nin devletleşme mesuliyeti birleşti. O hissiyat devletin başına devlet gelecek, devlet devlet olacak dendi. Şimdi devletin başında devlet varsa bu ne bu ülkenin hali? Bu enflasyonun hali ne? Devletimizin başında devlet varsa, devletimizin bir aklı varsa, bu akıl sofrayı büyütmüyorsa, ülkeyi büyütmüyorsa, neye yarıyor bu akıl? Siyasetin her seçimi kendi lehine yönetmesine imkân veriyor olabilir. Devlet aklı diye bir şey var diyorlar, bu akıldan milletin hissesine zenginlik düşmüyor. Çocuklarımıza iş düşmüyor. Çocuklarımıza kariyerlerini planlayacakları imkân düşmüyor. Öngörülebilir bir ülke düşmüyor. Yahu üretime fırsat düşmüyor. Bu akıl neye yarıyor tam olarak? Aklımız var, bize faydası yok. Aklımız var, bizim hayatımızda faydası yok. Yaşam standartlarımızda faydası yok. Ülkenin itibarına faydası yok.

İKTİDAR OLMA İMKANINI 25 YILDIR YÖNETİYOR

Türkiye'de iktidar, mazeretsiz iktidar. Muhalefet de bu kadar soruna rağmen iktidar olamamanın mazeretsizliği ile mahkûm. Yani iktidar artık 'benim gücüm olsa şunu yapardım' diyemez. Muhalefette, yeteri kadar sorun yok milletin umudunu kazanabileceğin bunu diyemez. Dolayısıyla bu mazeretsizlik alanında bir tahterevalli oluştu. AK Parti'ye dedim ki, 'muhalefet bizden daha kötü diye iktidarda kalma şansı bırakmamak için kurulduk.' Tayyip Bey'in siyasi pratiği çok ilginç. İktidarda 25 senedir duruyor, 2 senesi daha var. Her seçimi muhalefete oy verilmez diye kazanıyor. Muhalefete oy verilmez diyerek iktidar olma imkanını 25 yıldır yönetiyor beyefendi. Her seçim gelip diyor ki 'bu CHP'ye oy verilmez.' Millet diyor ki 'zaten vermiyoruz.' İktidara yeni gelecekmiş taklidi de yapabiliyor beyefendi. Bütün bu sorunların hepsinin kaynağının muhalefet olduğuna seçmeni inandırıyor. Dolayısıyla bu 'muhalefet benden daha kötü' diye iktidarda kalma imkanını ortadan kaldıralım. Bu tahterevalli son bulsun.

İLÜZYON ŞU…

Diyelim ki biz kalbimizle milletin bizim anahtar diye çözüm diye söylediğimiz yere aitiz. Biz partiye girip A diyeceğiz, anahtar diyeceğiz. Yani oy yakacağız. Başka türlü olmaz. Çünkü biz itirazı yetim bırakamayız. Bu memlekette başımıza ne geliyorsa itirazın yetim kalmasından geliyor. Hükümetin ihtiyacı ne? Milletvekili mi? Değil. Hükümetin ihtiyacı bir daha seçim kazanmak mı? Değil. İllüzyon var. İllüzyon şu, 2028 seçimlerinde şu anda elinizde olmayan neyi kazanacaksınız ki siz seçim kolluyorsunuz yahu? Şimdi neyiniz eksik? Hangi programı tatbik edeceksiniz de kudretiniz yetmiyor? O kudretin yerine 2028'de alacağınız kuvvet ne? Problem şu; sizin her türlü sorunu çözmek için gücünüz var. Sandıktan çıkaracağınız hiçbir şey bu memleketi düze çıkarmayacak. Sizin akla ihtiyacınız var, ahlaka ihtiyacınız var. İstişareye ihtiyacınız var. Bilene sormaya ihtiyacınız var. Bunları olana sandıktan kuvvet çıkar. Siz sandıkta yanlış bir şey arıyorsunuz. Sizin her şeyi yapmaya gücünüz var. Sadece mezardan sağ adam çıkaramıyorsunuz.

KURUCU ÖNDER NE DEMEK? HİÇ Mİ SAYGINIZ YOK MİLLETE

Bir gün bir milim oynamadım ben. Hani kem söz de etmedim. Ben terk ederek itibar buldum. Yani nimet terk ederek, mevki bırakarak… Devlet Bey'in Tayyip Bey'e, Tayyip Bey'in Devlet Bey'e dediği lafları dünyada herhangi bir Ademoğlu'nun birbirine söylemesi mümkün değil. O olduktan sonra insanların şunu demeye hakkı vardı. Herkes her şeyi yapabilir. Kurucu önder ne demek? Ya 41 yıldır evlatlarınızı öldü. Hiç mi saygınız yok milletinize yahu? Efendim literatürmüş. Ne literatürü ya? Literatürün canı çıksın. Siz bu dediğiniz lafların tam tersini Öcalan'a muhatap olarak getirilecek demokrasi yere batsın. Yani burada tahmin diye söylesem programdan sağ çıkamazdım.

AK PARTİ'DEKİ ARKADAŞLARIMIZIN YAPAMADIKLARININ KEFARETİYİM

HDP grubu benim fazla milliyetçi, Zafer Partili ondan fazla İslamcı. AK Parti grubu biraz fazla şövenist. Herkes bir yere yakıştırmaya falan başladı. Ortalama ben siyaseten bir alan var. Biz kimlik tartışmalarının içine doğduk. Yani bizim 90'larda kimlik tartışması kavgamızın esas sebebiydi. Biz böyle dindardık, muhafazakardık, Türk-İslam ülkücüleriydik biz. Bizim gibi olmayanların canını okumayı çok seviyorduk. Solcular da öyleydi. İslamcılar öyleydi. Herkes böyleydi. Müslümanım. Müslümanlığım benim şerefimdir. Hayat beni öyle bir yere getirdi ki artık biz bu Müslümanlığımızın dini yükümleri bizi, ahlakı milleti ilgilendirir. Milliyetçiliğim, aidiyetim, Türk milletine mensubiyetim beni ilgilendirir. Milliyetçiliğimin mesuliyeti milleti ilgilendirir. Ben milliyetçiliğimin parmak sallayan, kızan, dindarlığımın ayet okuyan, kimin ne kadar dindar olduğunu tartan, kimin ne kadar Müslüman olduğunu ölçmeye kendinde yetki bulan azgınlığını hiç kabul edemiyorum. Ben hiç başkalarının ne kadar dindar olduğunu, Müslüman olduğunu, milliyetçi olduğunu tartmam efendim. Yani ben normalde bu topraklarda bin yıldır aidiyetini duyduğumuz dinin bizim şerefimiz olduğuna çok inanırım. Ben o yüzden AK Parti'deki arkadaşlarımızın yapamadıklarının kefaretiyim.

İMAMOĞLU DAVASI

İmamoğlu davasını ben şöyle gördüm: Bir anket geldi önüme. Dehşet verici buldum onu. AK Parti seçmeninin 4’de 1’i, MHP seçmeninin yüzde 40’ı 'Cumhurbaşkanı aday olursanız başınıza bunlar gelir' diye düşünüyor. Bu korkunç bir şey. Yani artık seçmen şöyle düşünüyor: 'Bu işin bir bedeli var kardeşim yani. Cumhurbaşkanı aday olmanın bir bedeli var.' Yani normal hayatın rükne haline gelmiş. Şimdi doğru soruları şöyle sormak lazım: İmamoğlu davası siyasi mi? Sonuçları sadece adaletle yönetilecek bir sürecin toplumsal beraberliği güçlendirmesi lazım, ekonomiyi güçlendirmesi lazım, uluslararası itibarı güçlendirmesi lazım. Bunların hiçbiri olmuyorsa bu iş nasıl adaletli oluyor yani? Ne yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da çok önemli. Rüşvet algısı, para algısı, işte yenebilir, alınabilir algısı değişti. Millet diyor ki siz alınca oluyor, bunlar alınca olmuyor. Kendi büyükşehir belediye başkanlarını aldılar. Ahlak üstünlüğü olması lazımdır siyasetin. 7 büyükşehir belediyesini muhalefet mi aldırdı onlara? Hayır, kendileri aldırırlar. Kendi yaptığınız ithama rağmen kendi yolsuzluk yaptıklarını düşündüklerinizi dinlendiriyorsunuz. Muhalefetten yolsuzluk yaptığını iddia ettiklerinizi cezaevine gönderiyorsunuz.

ÜLKE ADALETLE KALKINAMIYORSA YAPTIKLARINIZA BAKACAKSINIZ

Ümit Özdağ mesela diyorsunuz ki Umut Hakkı olarak Öcalan'a Umut Hakkı Meclis diyorsunuz, Ümit Özdağ, Ümit Hakkı olarak zindan diyorsunuz. Bu memleket böyle yönetilmez. Siz kendi yaptıklarınızdan, hissenize düşene bakacaksınız. Siz bu yaptıklarınızı kendi adamlarınıza yapsanız millet o zaman der ki adamlar haklı. Kendi adamlarınıza yapmıyorsunuz. Bu yaptıklarınızın sonuçlarına bakın. Siz ülkenin ancak adalette kalkınacağına inandığınız için böyle bir parti ismi koymuşsunuz. Ülke adaletle kalkınamıyorsa, bir yaptıklarınıza bakmanız lazım. Şimdi bu mekanizmayı böyle çalıştırırsanız, bu devlet nereye sığınacak? Biz adalete sığınamayacaksak, adalete güvenemeyeceksek, adaletten şüphe edecek hale gelmişsek, devletin kurumlarının üstüne siyasetin gölgesinin düştüğünü düşünüyorsak biz, biz nereye sığınacağız? Bu millet kime itimat edecek? Ülkenin 2025 yılında konuştukları, bırakıldığı bu bedeller yönetim kalitesizliğidir. Bu yönetim kalitesizliğine sebep olan şey de iktidarda kalma şehvetidir. İktidarda kalmak istiyorsanız ülkenizi adam gibi yöneteceksiniz. Ona buna bulaşarak ülke yönetmek hevesi nedir? Yani siz kendiniz iktidara nasıl geldiniz? Hangi sözlerle geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Bir bakar mısınız lütfen? Şimdi masumiyet karnesi diye bir şey konuşuyorlar. Lekelenmeme hakkı diye bir şey konuşuluyor hukukta. Lekeye kurban olun yani temiz bir yer bırakılmıyor.”