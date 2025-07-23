Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündeme oturmuştu: Düşmanıma bile etmem

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Altaylı Ağıralioğlu'nun, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhurbaşkanlığı 2’nci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan için ağır sözler söylediğini iddia etti.

Ağıralioğlu'nun AKP tarafından desteklendiklerine işaret ederek “Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke” ifadelerini sarf ettiği belirtildi.

Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı yerin dibine soktu! Ağıralioğlu dinamitin fitilini ateşledi...

Yeniden Refah Partsi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret eden Ağıralioğlu, gündemdeki iddiaları yalanladı.

"DÜŞMANIMA BİLE ETMEM"

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Akçeli işlerdir, paradır. Ben böyle münasebetsiz lafları düşmanıma bile etmem. Nezaket hattında siyaset konuşuyorum. Ne Sinan Oğan'la ne Meral Akşener'le. hiçkimseyle ilgili töhmet altında bırakacak sözler etmeyiz.

Konuşmalarda hiçbir siyasinin, bir menfaat temin etme suretiyle hareket ettiği ve bu durumun partimizle ilişkilendirildiğine dair bir ifade geçmedi. Sayın Akşener'e yönelik herhangi bir ifade kullanılmadı. Siyasi Partiler ile ittifaka yönelik ifadelerin muhtevası aktarıldığı şekilde değildir.

Bana göre Fatih Altaylı'nın söylediklerinin tamamı mecrasından çıkmıştır. Arkadaşlarımız düzeltme gönderdi. Yoksa zaten biz de açıklamamazı yapacağız. Umarım Fatih Altaylı bu yanlışlığı düzeltir. Ben kimseye nezaketsizlik yapmam."

NE DEMİŞTİ?

Altaylı'nın videsonda Ağıralioğlu ise şu yanıtı verdiği iddia edilmişti:

"Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener’in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var. Haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki, şunu sorayım: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi? Gittim mi? 2023’ü düşünün. Ben İYİ Parti’den niye koptum? Kılıçdaroğlu’nu aday gösterecekler diye.

Peki, Kılıçdaroğlu AKP’nin istediği aday değil miydi? AKP’nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP’ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz."

Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı yerin dibine soktu! Ağıralioğlu dinamitin fitilini ateşledi...