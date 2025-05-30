Yavuz Bingöl, Erdoğan'ın elini öptü! O anlara yorum yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yavuz Bingöl, Erdoğan'ın elini öptü! O anlara yorum yağdı

Yavuz Bingöl, İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahil diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu açılışta dikkat çeken anlar yaşandı.

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EĞİLEREK ELİNİ ÖPTÜ

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl de açılış törenine katıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Bingöl, eğilerek Erdoğan’ın elini öptü. O anlar sosyal medyada olay oldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

TRT'deki projelerde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık tekrarlayan türkücü Yavuz Bingöl, törende Erdoğan'ın elini öptü. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken sosyal medyadan yorum yağdı.

Bazı yorumcular, "Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür, bunda garip bir şey yok" derken, bazıları ise "Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz" ifadeleriyle ünlü türkücüye tepki gösterdi.

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