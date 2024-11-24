Yavuz Bingöl'den dikkat çeken 'intihar' itirafı: Son 10 yıldır en fakir dönemimi yaşıyorum

Son zamanlarda zor günler geçiren Yavuz Bingöl, özellikle uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile sade bir törenle evlenmesinin ardından yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı.

Bingöl, sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarında, "Kendi kültürümden kimse bana sahip çıkmadı, fakat diğer taraf, görüşlerimi kabul etmedikleri halde bana destek oldu" ifadelerini kullandı.

"SON 10 YILDIR HAYATIMIN EN FAKİR DÖNEMİNİ GEÇİRDİM”

Adem Metan'ın "Maddi olarak bir değişim yaşadınız mı?" sorusuna, "Son 10 yıldır hayatımın en fakir dönemini geçirdim" yanıtını veren Bingöl, Metan'ın "Nasılsınız diye soran olmadı mı?" sorusuna ise "İlk kez senin programında söylüyorum, bir dönem intihar etmeyi düşündüm" diyerek derin bir duygusal açıklamada bulundu.

"Çok üzücü" diyerek devam eden Bingöl, siyasi görüşleri nedeniyle kendisine gösterilen tavrı da eleştirdi. "Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen insanlar var ya… O çok üzücü bir şey" diyerek, yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu ve Yavuz Bingöl'ün açıklamaları, takipçileri arasında çeşitli yorumlara yol açtı. Kimi Bingöl'ü desteklerken, kimi de şarkıcıyı eleştirerek farklı görüşler ortaya koydu.