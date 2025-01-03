Yavuz Bingöl'den 'Ferdi Tayfur' itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Yavuz Bingöl'den 'Ferdi Tayfur' itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar

Arabeskin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Onlarca filmde rol alarak sanat dünyasına önemli eserler bırakan Tayfur'un vefat haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu isimlerden biri de Yavuz Bingöl oldu. Bingöl, usta sanatçı ile birlikte çalıştığı dönemi gözyaşları içinde anlattı.

15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi altına alınmış, doktorların önerisiyle Antalya'ya sevk edilmişti. Sinüs ameliyatı geçiren sanatçı, iki hafta önce hayranlarına "İyiyim" mesajı verdiği bir video paylaşmıştı. Usta sanatçıdan dün akşam acı haber geldi. Tayfur'un hayranları vefat haberinden sonra hastaneye akın etti.

"YERİ ASLA DOLDURULAMAZ"

Sanat camiası, bu kaybı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Yavuz Bingöl, Ferdi Tayfur'u anarken "Yeri asla doldurulamaz. O, Türkiye'nin Elvis Presley'iydi" şeklinde konuştu. Bingöl, Tayfur ile ilgili anılarını Sabah gazetesine şöyle aktardı:

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Bingöl, Ferdi Tayfur'un sahneye çıktığında izleyicinin ona büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Ferdi ağabeyden önce sahneye çıkanlara seyirci 10-15 dakika ancak dayana biliyordu. Ferdi ağabey sahneye çıkınca salonu yıkardı. Kendi tarzı, hiç modası geçmeyen bir stildi. Yaklaşık 5-6 ay önce bir şarkı istemiştim, sağ olsun, hemen verdi. Bir haftadır da arıyordum ama konuşamadık. Gerçekten kaybımız büyük" dedi.

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"KAFAMA BİR ŞEY FIRLATTILAR"

En unutulmaz anısını ise şu şekilde paylaştı:

"Bir gün Gökhan Güney'e çalıyordum. 4. ya da 5. şarkıdaydım, bir anda kafama bir şey fırlattılar. Salon 'Ferdi, Ferdi!' diye inliyordu. Ferdi ağabey, perde arkasından bu durumu izlerken güldü. Çıkınca bana 'Geçmiş olsun' dedi, sarıldı, elini öptüm. Unutulmaz bir gündü, gerçekten onun önünde çıkmak çok zordu."

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