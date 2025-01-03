Yavuz Bingöl'den 'Ferdi Tayfur' itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar

15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi altına alınmış, doktorların önerisiyle Antalya'ya sevk edilmişti. Sinüs ameliyatı geçiren sanatçı, iki hafta önce hayranlarına "İyiyim" mesajı verdiği bir video paylaşmıştı. Usta sanatçıdan dün akşam acı haber geldi. Tayfur'un hayranları vefat haberinden sonra hastaneye akın etti.

"YERİ ASLA DOLDURULAMAZ"

Sanat camiası, bu kaybı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Yavuz Bingöl, Ferdi Tayfur'u anarken "Yeri asla doldurulamaz. O, Türkiye'nin Elvis Presley'iydi" şeklinde konuştu. Bingöl, Tayfur ile ilgili anılarını Sabah gazetesine şöyle aktardı:

Bingöl, Ferdi Tayfur'un sahneye çıktığında izleyicinin ona büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Ferdi ağabeyden önce sahneye çıkanlara seyirci 10-15 dakika ancak dayana biliyordu. Ferdi ağabey sahneye çıkınca salonu yıkardı. Kendi tarzı, hiç modası geçmeyen bir stildi. Yaklaşık 5-6 ay önce bir şarkı istemiştim, sağ olsun, hemen verdi. Bir haftadır da arıyordum ama konuşamadık. Gerçekten kaybımız büyük" dedi.

Bingöl, Ferdi Tayfur’un sahnedeki varlığını ve halk üzerindeki etkisini anlatırken, "O dönemin Anadolu turnelerinde Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un yeri başka. Ama Ferdi ağabey farklıydı. Giyimiyle, tarzıyla, Türkiye'nin Elvis Presley'iydi. O dönemin moda ikonuydu. Ferdi Tayfur'un filmi açık hava sinemasına geldiğinde, insanlar bir hafta önceden uyuyamazdı. Ferdi ağabey sahneye çıkınca salon adeta çalkalanır, alkışlar dinmezdi."

"KAFAMA BİR ŞEY FIRLATTILAR"

En unutulmaz anısını ise şu şekilde paylaştı:

"Bir gün Gökhan Güney'e çalıyordum. 4. ya da 5. şarkıdaydım, bir anda kafama bir şey fırlattılar. Salon 'Ferdi, Ferdi!' diye inliyordu. Ferdi ağabey, perde arkasından bu durumu izlerken güldü. Çıkınca bana 'Geçmiş olsun' dedi, sarıldı, elini öptüm. Unutulmaz bir gündü, gerçekten onun önünde çıkmak çok zordu."