Gazeteci Şaban Sevinç, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ODATV'nin Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın, Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır, Aslı Aydıntaşbaş ve Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sabah saatlerinde evlerine ekipler gitti.

Gazetecilerin telefonlarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre gazetecilerin ifadeleri, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma", "Suç Örgütüne Yardım Etme" suçlarından alındı.

30 SAYFANIN 22'Sİ BAZ KAYDI

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Oğhan'a Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'yı tanıyıp tanımadığı soruldu. Oğhan, Murat Ongun ile meslekten dolayı olarak tanışıklığı olduğunu hatırlatarak Emrah Bağdatlı ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirtti.

Ortaya çıkan 30 sayfalık ifadenin dikkat çeken yanı ise 22 sayfasının baz kaydı olması oldu.

Baz kayıtlarında Oğhan'nın Ongun ve Bağdatlı ile yakın noktalarda olduğu iddia edildi.

OĞHAN'A SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SORULDU

Öte yandan Yavuz Oğhan'a kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bazı ifadeler soruldu.

İşte o paylaşımlar:

Yavuz Oğhan'ın yanıtı ise "Ben bir gazeteciyim ve gazeteciliğe de devam etmekteyim. Bu nedenle X sosyal medya paylaşımlarında yaklaşık 20 yıldır ne yaptıysam aynı şeyleri yapmaya devam etmekteyim. Son 1 yıldır Cumhuriyet Halk Partisinde iletişim koordinatörlüğü görevini de üstlendim. Paylaşımlardan biri bununla ilgilidir" oldu.