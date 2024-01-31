Yavuz'a Amerika'dan 'en iyi tabanca' ödülü

Kaynak: AA
Yavuz'a Amerika'dan 'en iyi tabanca' ödülü
YAVUZ 14/MC P35 tabancası, dünyanın önde gelen sivil ateşli silah kuruluşlarından ABD merkezli National Rifle Association tarafından 2024 yılının "en iyi tabancısı" seçildi.

Giresun merkezli silah üreticisi YAVUZ FIREARMS'ın geliştirdiği YAVUZ 14/MC P35 adlı tabancaya Amerika'dan büyük ödül. Yavuz, 2024 yılının 'en iyi tabancası seçildi.

YAVUZ 14/MC P35 14/MC P35 model tabanca, 9X19 mm kalibre 840 gram ağırlık ve 15'lik şarjöre sahip...Yavuz FIREARMS, bu ödülü almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

YAVUZ 14/MC P35 aynı zamanda John Browning tarafından 1922'de tasarlanan efsanevi P35 modelinin de devamı niteliğini taşıyor.

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Türk savunma sanayisi için önemli bir dönüm noktasıyla tarihe geçtiklerini söyleyen YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül dünyanın önde gelen silah üreticilerini geride bırakarak bu ödülü ilk kez Türkiye'ye kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

55 ÜLKEYE İHRACAT

YAVUZ FIREARMS, yurt dışında GİRSAN adıyla 55 ülkeye ihracat yapıyor. Şirket ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi tedarikçisi konumunda.

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