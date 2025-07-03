Yavuzyılmaz: AKP döneminde İBB'ye ait helikopter araba fiyatına satılmış!

Kaynak: ANKA
Yavuzyılmaz: AKP döneminde İBB'ye ait helikopter araba fiyatına satılmış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İBB'ye ait bir helikopterin 510 bin TL+KDV'ye ihale edildiğini aktardı. Yavuzyılmaz, "Bu satışda büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" dedi.

Yavuzyılmaz, AKP dönemindeki İBB yönetimine ilişkin bilgiler paylaşmaya davam etti.

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Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’den dev kampanya! Araba fiyatına helikopter! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki kayıp helikopterin izini bulduk. İBB’nin, 6 Aralık 2017 tarihinde, Bell 206 Jet Ranger marka helikopteri kelepir bir fiyata sattığını tespit ettik. Helikopterin satış fiyatı: 510 bin TL+KDV. Güya ihalesi yapılmış helikopterin, bu satışında büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" ifadesini kullandı.

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