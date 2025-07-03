Yavuzyılmaz: AKP döneminde İBB'ye ait helikopter araba fiyatına satılmış!

Yavuzyılmaz, AKP dönemindeki İBB yönetimine ilişkin bilgiler paylaşmaya davam etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’den dev kampanya! Araba fiyatına helikopter! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki kayıp helikopterin izini bulduk. İBB’nin, 6 Aralık 2017 tarihinde, Bell 206 Jet Ranger marka helikopteri kelepir bir fiyata sattığını tespit ettik. Helikopterin satış fiyatı: 510 bin TL+KDV. Güya ihalesi yapılmış helikopterin, bu satışında büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" ifadesini kullandı.