Hükümet Caddesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan A.K., aşırı hız yapıp, makas atmaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen kişiyi son anda fark eden A.K. otomobilin direksiyonunu sağa kırdı. Yaya, ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

9 BİN 267 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin yayılması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler sürücü A.K. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılırken, ‘Makas atmak’ eyleminden de 9 bin 267 lira ceza uygulandı.