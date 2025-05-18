Yaya geçidinde can kaybı: Mikail Toslak’a veda

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta motosikletin çarptığı Mikail Toslak, beş gün sonra hayatını kaybetti. Kentin sevilen simasına çarpan motosikletin kaza anı güvenlik kamerasında.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kentin sevilen siması Mikail Toslak'ın kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı. Kazada yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Toslak, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen 5'inci günde hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesi Abdülhamidhan Camii'nden düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehrin tanınan saf ve temiz simalarından biri olarak bilinen Toslak'ın motosikletin çarpmasına ilişkin kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Toslak'ın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve o sırada seyir halindeki bir motosikletin çarptığı görüldü. Kaza sonrası yerde savrulan Toslak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Yaya geçidinde can kaybı: Mikail Toslak’a veda

Yaya geçidinde can kaybı: Mikail Toslak’a veda

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