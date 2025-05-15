Yaya geçidinde dehşet yaşandı!

Kaynak: İHA
Yaya geçidinde dehşet yaşandı!

Bursa'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek için acele eden kadına motosiklet çarptı. Meydana gelen kaza kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek için arkadaşıyla birlikte yaya geçidinden koşan kadın hızla gelen motosikletin çarpmasıyla savruldu.

Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı kameraya anbean yansırken, çevredekiler yaralılar için 112 ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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