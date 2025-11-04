YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da yaya geçidinde meydana gelen zincirleme nitelikli trafik kazasında biri yaya biri sürücü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araç önce yayaya ardından kaldırıma ve park halindeki araçlara çarptı. Fotoğraf çekmek isteyen basın mensuplarına ise sürücünün yakınları tepki gösterdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda, terminal karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartal E. (26) yönetimindeki 68 TR… plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 25 yaşındaki Kübra Ş.’ye çarptı.

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI, DURAMAYIP 3 ARACA DA ÇARPTI

Yayaya çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 30 metre ileride kaldırıma vurup savruldu. Savrulan otomobil, park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 minibüse çarptıktan sonra yaklaşık 45 metre sonra güçlükle durabildi. Çevredeki vatandaşlar o anları panikle izlerken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

BASINA TEPKİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören devriye polisleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İhbarla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada olay yerinde bulunan sürücünün yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis ekipleri tepkili şahısları büyük uğraş sonucu sakinleştirebildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı sürücü Kartal E. ile yaya Kübra Ş. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerindeki güvenlik kameraları ve bölgedeki MOBESE görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi. Polis, kazanın tam oluş şeklini ve sürücünün hız durumunu netleştirmek için çalışmasına devam ediyor.